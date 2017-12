El cronista desea a los lectores ‘gaudeamus’... aunque fue ayer

El cronista (quien, como una muy considerable parte del genterío del mundo, aquella al menos que no padece de total indigencia, celebró la noche navideña con abundantes y especialísimas comilona y beberecua que aún lo tienen mareado, ¡hip!) pide a sus lectores, si son tan amables, y también si no lo son, pues de todo cabe en estas fechas, lo disculpen de no haberles deseado a tiempo una feliz Navidad, pero así nos puede ocurrir en la ocasión aun a los más profesionales tecleadores del periodismo impreso, quienes escribimos desde un ahora que para el lector se convierte en un después de un día (en el caso, claro es, de que la publicación sea un periódico diario).

Y una vez sea zanjado este asunto, el tecleador de marras, tras haberse puesto un dedo en una de las sienes, gesto “científicamente” recomendado como dizque propicio al pensamiento, debe decir que, si bien no es precisamente católico y ni siquiera se le puede considerar formalmente cristiano, le gusta la celebración navideña por su significado de reunión pluralmente consentida de seres amantes, amados, amigos, y tal vez algún simpatizante desconocido, en la enorme o pequeña mesa del tierno y ojalá alegre gaudeamus (según diccionarios reconocidos, palabra latina que significa canto religioso de dicha, iniciado con tal palabra latina que significa “alegrémonos”, la cual vociferaban gustosamente los medievales estudiantes de clerecía y que devino en sinónimo de fiesta, festín, banquete o francachela).