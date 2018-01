Federico Arreola, polémico por su renuncia desde hace años a la dirección del periódico Milenio para apoyar a López Obrador, el pasado 18 de enero le advertía: “Acabas de decir, en un video de Facebook, que esperas en Veracruz la llegada de un submarino ruso, que ya tienes otro nombre –Andrés Manuelovich- y que “vivo del oro de Moscú” para después agregar que en realidad vives del “loro de Palenque”.



Luego le asegura que el tema ruso es serio “lo aceptes o no”, la intervención de Rusia “en todo el mundo es real y se va a complicar…uno de tus asesores más cercanos, el jurista John Ackerman colabora en el medio Russia Today, que es el brazo propagandístico del gobierno de Rusia, como lo afirma el propio Putin y lo han denunciado importantes medios de Estados Unidos…Así que, Andrés, si ya los conoces, para que les regalas un video”.



Dicen que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra más de una vez.

En aquélla campaña del 2006 AMLO arrancó con más de 10 puntos arriba en las encuestas y terminó perdiendo frente a Felipe Calderón. Colaboradores cercanos lo atribuyen a que al sentirse ya presidente gracias al voto “de los pobres” decidió no ir a las universidades, no participar en el debate de los candidatos ni dialogar con los empresarios.



En el 2012 desde que Reforma publicó que iba arriba de Peña Nieto López Obrador ensoberbeció, les decía a sus cercanos que no creía en los diputados y senadores, que el cambio fundamental sería en Los Pinos, trataba mal a sus colaboradores, no tuvo interlocución con los cuadros medios del PRD y sostenía que no se contaminaría con alianzas vergonzantes, una conducta que inspiró a Héctor Aguilar Camín a escribir que “el poder ofusca a los inteligentes y enloquece a los pen tontos”.



Hoy que está confiado en las encuestas vuelve a cometer aquéllos errores, por eso se dice que el mayor enemigo de AMLO es el propio AMLO. En el manejo de recursos y candidaturas, Morena partido familiar ya genera escándalos que le pueden explotar en su cara en el futuro inmediato.





