No fue gripe fue infarto

El tema de la salud de López Obrador vuelve a subir a los medios, a las redes sociales y hasta la fecha ni el candidato ni los mandos de su campaña han salido a aclarar a la opinión pública sobre su verdadero estado de salud, sobre todo porque se trata de un candidato con grandes posibilidades de ganar el 1 de julio la presidencia de la República.

Primero fue Francisco Garfias quien en su columna dijo que hay rumores de que “hace un mes estuvo hospitalizado, que consume antisicóticos, que no sigue las indicaciones de los médicos que vigilan su corazón, que vive en estrés, que no lleva la dieta adecuada, que no descansa, que tiene 65 años, pero se ve más viejo”. Al día siguiente Raymundo Riva Palacio escribió que no es un tema que le guste en absoluto a AMLO y cada vez que se le menciona a sus cercanos “la reacción es descalificadora”. Recuerda que tras su intervención quirúrgica en diciembre de 2013 en el hospital privado Médica-Sur, “luego de sufrir un infarto al miocardio en evolución…le colocaron un stent, que es un dispositivo que se utiliza para tratar los bloqueos significativos en las arterias del corazón”.

Relata además que desde esas fechas es atendido por el neurocirujano Felix Dolrit reconocido mundialmente en el tratamiento de enfermedades de la columna vertebral, que ha viajado más de 150 veces a México desde Miami-Dade para atenderlo en su propio domicilio en la delegación Tlalpan.

Por su parte Pablo Hiriart escribió que “el candidato presidencial habría tenido desvanecimientos que, según el cardiólogo que dio la información, se llama lipotimia por falla cardiaca…es pérdida de conocimiento por deficiente riego sanguíneo”.

Si el propio AMLO lo ha minimizado, la verdad es que este tema es relevante porque un candidato presidencial que ha sufrido un infarto, no garantiza el pleno ejercicio de sus funciones al frente del Poder Ejecutivo Federal. Es necesario que con absoluta transparencia todos los candidatos presidenciales sean certificados de su real estado de salud por una institución independiente.





torrescastilloj@yahoo.com.mx