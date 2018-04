Entre el enojo y el miedo

Para algunos analistas del actual proceso electoral mexicano el sentimiento ciudadano se divide entre el miedo y el enojo, el miedo al triunfo de Andrés Manuel López Obrador cuya actuación desde la presidencia de la República pondría en riesgo la estabilidad económica y política del país.

El enojo social es producto de la corrupción, de la impunidad, la pobreza y la violencia incontenibles que rebasan a los diversos órdenes de gobierno.

El miedo a AMLO se documenta en su oferta de gobierno al anunciar que pondrá a votación las reformas estructurales energética y de educación, que revertirá la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que construirá 4 refinerías, que la corrupción desaparecerá con su ejemplo de honradez, repartirá miles de bonos a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que despachará y vivirá en Palacio Nacional, que con la reducción del salario a la clase gobernante y con los ahorros que logre con la abolición de la corrupción tendrá los recursos necesarios para impulsar al país.

La ciudadanía tiene razón en estar enojada -escribe Luis Rubio - “con un sistema que no solo no favorece el desarrollo del país, sino que lo impide con sus estructuras de privilegios y desprecio por las cosas que le afectan en su vida cotidiana”. Asegura que el miedo a perder lo que se ha logrado no es cosa menor y advierte que “la clave radica en reconocer que tenemos que seguir adelante con un proyecto que construya la siguiente etapa del desarrollo del país” que debe iniciar con una profunda reforma de las estructuras del poder.

Más allá del alto porcentaje de indecisos, en las encuestas el enojo se ve representado en AMLO con el 40% de las preferencias y el miedo se representa en Ricardo Anaya con el 27%, en José Antonio Meade con el 23% y en Margarita Zavala con el 6%. López Obrador les lleva distancia a cada uno de sus opositores, pero esta se pulverizaría si los tres candidatos se unen en una alianza estratégica decidida a constituir el primer gobierno de coalición. En política todo puede suceder.





