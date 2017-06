Los dilemas del 18

Tiene razón Jesús Silva-Herzog Márquez cuando define al populismo “como una rebelión por parte de la población contra la clase política, derivada de la rabia e incomprensión que se refleja en las instituciones gubernamentales”. Si el cuento populista seduce y la receta populista atrae en los países más ricos y en los más pobres “es porque su denuncia está cargada de sentido”.

Falta mucho tiempo -declaran sus adversarios- frente a la sucesión presidencial del 18, pero en el fondo saben que todo apunta a que AMLO pueda ser el próximo presidente de la República por ser el único candidato con 17 años en campaña, propietario de un partido político que recibe 400 millones de pesos anuales en financiamiento público y con más de dos millones de promocionales en radio y televisión con cargo a tiempos del Estado.

En las elecciones del 2006 y 2012 AMLO llegó en segundo lugar y seguramente para el próximo año explotará el voto de castigo contra “la mafia del poder” en la que ubica al PRI-PAN, buscará para su causa el voto antisistema y en su propuesta de gobierno ya hoy ofrece reducir en un 50% el salario de la alta burocracia gubernamental, ahorro con el que pretende duplicar los programas de asistencia a los adultos mayores, mujeres y estudiantes de todo el país.

Arropado en el populismo López Obrador es hoy el único candidato presidencial en campaña que se da el lujo de rechazar groseramente y con soberbia una alianza con los partidos de izquierda “porque vale más solos que mal acompañados”.

Entre tanto en el PRI grupos de inconformes presionan para quitarle al primer priista la facultad no escrita de designar al candidato presidencial y en el PAN es feroz la disputa interna por dicha candidatura entre los grupos de poder. En todos los partidos el chantaje hoy es subirse a la cargada con Morena si no se les concede lo que piden. Por su parte los potenciales candidatos independientes no dan señales de una estrategia que los coloque en una posición de vanguardia en la carrera por la presidencia de la República.





