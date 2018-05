Saldos y definiciones

Sin duda que después del debate presidencial, en los cuartos de guerra de cada uno de los candidatos se replantearon las estrategias para ganar o recuperar el apoyo ciudadano rumbo a la jornada electoral del primero de julio.

Para muchos el desempeño de AMLO en el Palacio de Minería fue deficiente y probó que no es invencible. Su nerviosismo evidente, su cansancio y su grosera salida del recinto sin despedirse de los candidatos y de los moderadores mostraron a un hombre derrotado que no sabe controlar sus estados de ánimo, hecho que no es suficiente para que pierda la elección. Dos meses es poco tiempo para consolidar su propuesta de gobierno pero sobre todo para convencer a dos tercios de la ciudadanía que no lo aceptan.

Ricardo Anaya demostró ser el mejor polemista de la noche pero sus negativos le siguen pegando a su campaña, entre ellos su falta de experiencia en la función pública, las fracturas que propinó a su partido para hacerse de la candidatura presidencial y por no aclarar el origen de su fortuna, la adquisición de un predio, la nave industrial y el supuesto lavado de dinero del que no ha sido exonerado.

Es tarde para que logre reconciliarse con los panistas agraviados y difícil que limpie su imagen sobre los negocios inmobiliarios.

De José Antonio Meade nadie duda de su capacidad, de su rectitud y de su desempeño en el servicio público, sin embargo hasta la fecha su palabra plana no logra prender en el electorado, limitación que se atribuye a los estigmas que carga de la corrupción, la violencia y la impunidad. Urge que rompa con esa camisa de fuerza que lo ata al sistema y al tóxico “cambio con continuidad”.

Debe deslindarse y proponer políticas radicales que impacten a la sociedad.

Margarita Zavala sufre con la sombra de Felipe Calderón pero es incómoda para Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Fernández “el bronco” exhibió el folklor de la política mexicana y sus dotes de provocador.

Ya se habla del voto “útil” entre dos, pero hay muchas dudas. No hay triunfos asegurados y nada está escriturado.





