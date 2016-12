Privilegios abusivos

Un tema recurrente de la deliberación pública es el de los beneficios económicos y prestaciones que reciben los ex presidentes, ex ministros, ex gobernadores y ex funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos estatales.

Ernesto Villanueva, coordinador del área de derecho a la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM asegura que las pensiones a expresidentes no tienen sustento legal, ya que al revisar el Diario Oficial de la Federación de los últimos 41 años encontramos que no tienen base legal “pese a que todos creen lo contrario”.

Actualmente los expresidentes Echeverría, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón, así como las viudas de José López Portillo y de Miguel de la Madrid reciben una pensión vitalicia de 205 mil pesos, cifra que se incrementa con el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía, pago de servicio telefónico y automovilístico que incluye a la familia y a las escoltas así como servicios domiciliarios como el predial, agua, luz, jardinería, etcétera.

El experto en temas de legalidad y transparencia afirma que los acuerdos en los que se sustentan estos beneficios “carecen de validez desde su origen porque no fueron presidenciales”. Relata que un hecho que le llamó la atención fue que el 30 de noviembre de 2012 el expresidente Calderón modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para incrementar el número de elementos de seguridad asignados a su familia, elevándolo de 78 a 425 elementos del Estado Mayor Presidencial.

Estos beneficios, en parte los han replicado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no pocos ex gobernadores por el servicio prestado, abuso que provoca indignación y coraje en la sociedad.

En Durango recientemente se dio el debate sobre la protección de los ex servidores públicos que plantea la exigencia de reducir el tiempo y el número de elementos asignados a los ex funcionarios del gobierno anterior, desde el propio ex gobernador Jorge Herrera Caldera.





