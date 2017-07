¿Extraordinarias y baraja nueva?

Todo parece indicar que este viernes 14 el Consejo General del INE resolverá si procede o no el rebase en el tope de gasto de campaña a Gobernador de Coahuila, tanto del ganador oficial Miguel Ángel Riquelme como del candidato del PAN Guillermo Anaya.

La Constitución establece en el Articulo 41, fracción VI que una causal de nulidad de los comicios federales o locales se da por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos en que “Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado”. Las violaciones son determinantes “cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.

Se informa que el monto autorizado como tope de gastos de campaña para los candidatos a gobernador fue de 19.2 millones de pesos, que el PRI reportó un gasto de 17.3 millones y el PAN 16.1, sin embargo con la aplicación del criterio de revisar entre otros el pago que hizo cada partido a sus representantes generales y de las 3627 casillas que se instalaron y que no se reportó en tiempo al INE, ambos partidos rebasarían en más del 5% el tope de gasto autorizado.

Si el Consejo General del INE acredita y dictamina lo anterior será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que en última instancia determine si procede o no la anulación de la elección, la convocatoria de elecciones extraordinarias y si quedan o no inhabilitados para participar Riquelme y Anaya.

Con este vuelco vendría una nueva elección en un mapa político más complicado y difícil para los contendientes. El gobierno de Moreira vive su crisis más profunda y en el PRI no se ve un candidato sustituto que aglutine,salvo que no sea propuesto por el moreirato. El PAN tendría la gran oportunidad histórica de ganar pero podría reincidir en la derrota si no postulara un perfil confiable que reivindique la tolerancia cero a la impunidad y la corrupción.

“Se especuló que esa entidad(Coahuila) sería la moneda de cambio” Eduardo R. Huchim.





