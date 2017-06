Arrogancia de AMLO (2)

En los comicios presidenciales del 2006 el estratega de la campaña de Felipe Calderón, el consultor español Antonio Solá inventó la frase “López Obrador es un peligro para México” frente a la que el tabasqueño fue el enemigo de sí mismo al no saberse defender. En el 2012 sufre otra derrota según Luis Costa Bonino su asesor en estrategia mediática, por “la soberbia del ahora dirigente de Morena, sumada a un cerco en medios de comunicación, además de la falta de dinero…”

Frente al 18 Octavio Rodríguez Araujo desde La Jornada cuestiona a López Obrador “que al cuarto para las 12 invitó a los candidatos del PRD y del PT a declinar en favor de Delfina Gómez…y añadió que si no lo hacían no irían juntos el año entrante” para luego afirmar: ”pienso que AMLO debería de ser más modesto y no confundir sus aspiraciones políticas que a veces parecen demasiado personales”.

Desde el semanario Proceso Ernesto Villanueva relata que ha revisado con sus alumnos entrevistas que le han hecho a López Obrador en los últimos meses: “hay un común denominador: un discurso elemental, ausencia de formación, falta de lecturas básicas y déficit de reflejos políticos en su interacción con los medios en ambientes no controlados”. Observa que AMLO se empieza a convertir en dirigente de una religión, “en un pasivo más que en un activo para esa unidad de la izquierda que el país tanto requiere”.

Por su parte el periodista Raymundo Riva Palacio anota que el comportamiento de AMLO luce bipolar en ocasiones y no se conoce aún el impacto negativo de sus alteraciones en las entrevistas con Pepe Cárdenas, Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui que es su aliada. Asegura que “con sus amarres actuales…será una fuerza competitiva, pero no la locomotora que parece cree tener…Por ello debería ser más prudente y menos soberbio”.

Más allá de la soberbia de AMLO el tema de fondo es el rumbo del país que trasciende a partidos y candidatos. México necesita un gobierno de unidad nacional que restaure la confianza en las instituciones.





torrescastilloj@yahoo.com.mx