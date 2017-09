El sentimiento de culpa

¿Por qué ante una misma acción, unas personas sienten culpa y otras no? Todos, en determinados momentos, nos hemos sentido culpables, y entendemos que manejar la culpa adecuadamente, o al menos, saber gestionarla de forma que nos afecte lo menos posible, no es nada fácil.

La culpa, en función de su intensidad, nos puede paralizar, desgastar y hasta destruir. Si comprendemos que la culpa es un sentimiento y no una condición, sin duda, nos ayudará a minimizar sus efectos en nuestra autoestima.

Atenúe los efectos de la culpa: -Viva en el aquí y ahora. No erosione su pensamiento ni malgaste su energía en lo que pudo ser o hubiera sido. Lo que pasó, ya pasó. El presente es lo que tiene, el futuro aún no ha llegado. -Aprenda a decir “NO”. No haga nada que no desee hacer. -Viva con coherencia. Evite participar en hechos de los que se tenga que arrepentir.

-Aléjese de las personas tóxicas que le generan sentimientos de culpabilidad. -No esté donde no quiera estar o donde se sienta incómodo. -Olvide satisfacer las expectativas de los demás, acepte sus limitaciones, no lo puede hacer todo, ni gustar a todos, ni que todo el mundo lo quiera.

-Abstráigase del efecto que le produce la culpa, enfóquelo desde otra perspectiva, sopese otros puntos de vista. Recuérdese una y otra vez lo que es importante para usted, lo que le gusta, con lo que se siente bien y le produce satisfacción y actúe en consecuencia.

-Focalice el problema, analice objetivamente si tiene la trascendencia suficiente, o si por el contrario, es la suma de otros problemas acumulados sin resolver. -Suelte el lastre. Sólo se puede avanzar soltando amarras, acepte que toda decisión implica beneficios, pero también riesgos.

-Aprenda a no vivir “encasillado” siendo víctima de sus propias resistencias, entienda que ser flexible y resiliente es la mejor actitud para adaptarse a cualquier situación. Autor anónimo.

Amigo lector, ciertos que todos los humanos somos diferentes, que lo que funciona para uno puede no funcionar para otro, y valorar todos y cada uno de los diversos patrones de conducta, nos ayudará a mostrarnos y a respetar las diferentes formas de ver la vida. Usted, ¿qué opina?