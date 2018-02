Las manchas de la vida

Cierto día, una profesora entró al aula y pidió a sus alumnos que se prepararan para un examen sorpresa. Todos esperaron expectantes y ansiosos. La profesora entregó a cada uno los cuestionarios con el texto hacia abajo, y una vez que los repartió, pidió a sus alumnos que dieran vuelta a la página y empezaran.

Para sorpresa de todos ¡no había preguntas! Sólo un punto negro en el centro de la página. Ante la confusión de todos, la profesora dijo: “Quiero que escriban lo que ven”. Los alumnos, preocupados, comenzaron. Al final de la clase la profesora tomó todas las respuestas y las leyó en voz alta delante de todos. Todos ellos, sin excepción, describieron el punto negro, tratando de explicar su posición en el centro de la hoja.

Después de leer todas las respuestas, el aula permaneció en silencio. La profesora comenzó a explicar: No voy a calificarlos por este examen, sólo quería darles un motivo en que pensar. Lo más significativo es que nadie escribió sobre la parte blanca de la página. Todos se concentraron en el punto negro... y lo mismo sucede en nuestras vidas. Tenemos un libro blanco: Muchas cosas maravillosas que vivimos o que suceden a nuestro alrededor, pero que damos por sentado, y concentramos nuestra atención y energía en los pequeños fracasos y decepciones puntuales: Los problemas de salud, el dinero que necesitamos, los lujos que no tenemos, los reconocimientos que pensamos que merecemos y se nos niegan, los problemas en las relaciones familiares y laborales, las decepciones con los amigos, etc.

La vida es un regalo, cambia y se renueva cada día y siempre nos da motivos para celebrar: nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestra familia y todos los milagros que podemos ver y disfrutar.

No permita que las manchas contaminen su mente y nublen su alegría de vivir. Aleje de sus ojos los puntos negros de su vida y disfrute de cada una de las bendiciones y cosas positivas y hermosas de su existencia. Autor anónimo.

Amigo lector: ¿Por qué empeñarnos en mirar sólo lo negativo? Veamos en positivo y con gratitud todo lo bueno que tenemos... No demos por sentado que eso es “normal” y dejemos por ello de valorarlo. Usted, ¿qué opina?