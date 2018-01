Le preguntaron a Rumi, maestro espiritual persa del siglo XIII:

¿Qué es el veneno?: – Cualquier cosa más allá de lo que necesitamos es veneno. Puede ser el poder, la pereza, la comida, el ego, la ambición, el miedo, la ira, o lo que sea...

¿Qué es el miedo?: – Es la no aceptación de la incertidumbre. Si aceptamos la incertidumbre, se convierte en aventura.

¿Qué es la envidia?: – Es la no aceptación de la bienaventuranza en el otro. Si la aceptamos, se torna en inspiración.

¿Qué es la ira?: – Es la no aceptación de lo que está más allá de nuestro control. Si aceptamos, se convierte en tolerancia.

¿Qué es el odio?: -Es la no aceptación de las personas como son. Si las aceptamos incondicionalmente, a continuación, se convierte en amor.

¿Qué es la madurez espiritual?:

1. Es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos.

2. Es cuando aceptamos a las personas como son.

3. Es cuando entendemos que todos están acertados según su propia perspectiva.

4. Es cuando se aprende a “dejar ir”.

5. Es cuando se es capaz de no tener “expectativas” en una relación, y damos de nosotros mismos por el placer de dar.

6. Es cuando comprendemos que lo que hacemos, lo hacemos para nuestra propia paz.

7. Es cuando uno deja de demostrar al mundo lo inteligente que es.

8. Es cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás.

9. Es cuando paramos de compararnos con los otros.

10. Es cuando se está en paz consigo mismo.

11. Es cuando somos capaces de distinguir entre “necesidad” y “querer” y somos capaces de dejar ir ese querer. Por último y lo más importante:

12. ¡Se gana la madurez espiritual cuando dejamos de anexar la “felicidad” a las cosas materiales!

Otras de sus reflexiones: -Eleva tus palabras, no la voz. Es la lluvia lo que hace crecer las flores, no los truenos. -Antes de que la muerte se lleve lo que se te ha dado, da lo que tienes para dar. -Hay una fuente dentro de ti, no camines con una cubeta vacía. -Lo que buscas te está buscando a ti. -Hay una mañana dentro de ti esperando a estallar en la luz. -Deja que tu alma y el mundo se conozcan. Amigo lector, ¿usted qué opina?