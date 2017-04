¿Tiene usted el hábito de guardar cosas inútiles, creyendo que un día -no sabe cuándo- va a necesitarlas? ¿Tiene el hábito de guardar: ropa, zapatos, muebles, utensilios y cosas que ya no usa desde hace tiempo?

¿Y dentro de usted? ¿Tiene el hábito de guardar resentimientos, rencores, tristezas y miedos?

De la misma manera que reconoce que cuando su casa está desordenada y llena de objetos que no utiliza ¡Va contra su prosperidad!, es preciso que reconozca la necesidad de dejar espacio... un vacío, para que cosas nuevas lleguen a su vida. Es preciso que se deshaga de todo lo inútil que hay en su casa y en su vida, para que llegue la prosperidad.

La fuerza de ese vacío es lo que absorberá y atraerá todo lo que desea. Mientras esté material o emocionalmente cargado de sentimientos y cosas viejas e inútiles, no tendrá espacio para nuevas oportunidades.

Los bienes necesitan circular. Limpie los cajones, los armarios, el garaje; que la actitud de guardar un montón de cosas que no utiliza, solo encadenan su vida.

Y entendamos que no son los objetos que guardamos los que estancan nuestra vida, sino el significado de la actitud de guardar, ya que cuando se guarda, se exalta la posibilidad de falta, de carencia y, con esa idea, le estamos enviando dos mensajes a nuestro cerebro: 1º. Que no confiamos en el mañana y 2º. Que pensamos que lo nuevo, lo mejor y la abundancia, no son para nosotros. Por eso nos autojustificamos y nos sentimos bien guardando cosas inútiles.

Entienda que las telarañas de su vida, son sus telarañas mentales. Deshágase de lo que ya perdió valor por el paso del tiempo, de los regalos de personas que ya han desaparecido de su entorno. Deje entrar lo nuevo a su casa... y a su vida. Autor anónimo.

Amigo lector, atraiga la prosperidad. Practique la ley del vacío y deje que el bienestar y la paz lleguen a su vida.

Consciente que el dinero y el tiempo son demasiado apreciados para desperdiciarlos, nunca los gaste en cosas que NO sean verdaderamente importantes. Y convencido que su cuerpo es un soporte para su mente y para su espíritu, trátelo sin dudarlo como el TEMPLO que es... y no como un depósito de basura. Usted, ¿qué opina?