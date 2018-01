Algunas enseñanzas del amor propio

A medida que aprendí a tener amor propio:

Descubrí que la angustia y el dolor sólo son señales de vivir contrariamente a mi verdad. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Ser auténticos.

Pude comprender lo ofensivo que es forzar mis deseos sobre alguien, sin importarme que no sea el momento adecuado, ni que esté preparado para ello. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Respeto.

Aprendí a tener amor propio, dejé de desear una vida diferente, y me di cuenta de que todo cuanto nos rodea es una invitación a crecer. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Madurez.

Comprendí que siempre, sin importar la circunstancia, estoy en el lugar y el momento correcto, y sólo debo relajarme. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Autoconfianza.

Dejé de idear proyectos demasiado ambiciosos, y a robarme mi propio tiempo. Hoy, a mi propia manera y a mi propio ritmo, sólo hago aquello que me hace feliz, aquello que amo y alegra mi ser. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Sencillez.

Me liberé de aquello que no me hace bien: Comidas, personas, cosas y situaciones que me empujaban al lodo del desánimo. Al principio a eso lo llamé egoísmo. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Amor propio.

Desistí de intentar llevar siempre la razón, y desde entonces me equivoqué mucho menos. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Humildad.

Pude dejar de vivir en el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora vivo el momento, pues es cuando las cosas acontecen. Ahora vivo el día y vivo un día a la vez. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Plenitud.

Me di cuenta que mi mente me perturbaba y enfermaba. Pero a medida que fui siendo fiel a mi corazón, mi mente se convertía en un extraordinario aliado. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Sabiduría.

Ya no hay necesidad de temer discutir, ni temer diferencias con otros ni con nosotros mismos.

Pues hasta las estrellas chocan entre sí, y de su colisión, nuevos mundos nacen. Hoy sé, que de lo que se trata eso es de... Vida. Charles Chaplin.

Amigo lector: Cuídese y quiérase... Cultive y trasmita su capacidad de apreciar lo que hace y de valorar lo que es. Usted, ¿qué opina?