Dicen que en la vida quien pierde el techo, gana las estrellas y es así. A veces pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste.

No todo depende del tiempo, sino de la actitud con que se mira la vida. El tiempo es como un río, nunca podrás tocar sus aguas dos veces, porque el agua que ya pasó nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada segundo, cada minuto, cada hora de tu vida y recuerda siempre: nunca te fijes en las apariencias de las personas, porque estas cambian con el tiempo.

No busques a la persona perfecta, porque no existe. En cambio ama las imperfecciones de las personas, que eso es lo que realmente las hace únicas. Busca por encima de todo a alguien que conozca tu verdadero valor, que te quiera y te acepte con todo y tus días grises. Nunca olvides que la vida no es color de rosa, que hay muchas escalas de grises que pintan el paisaje de tus días.

Ten cuatro amores y hazlos plenamente tuyos: Dios, la vida, la familia y los amigos:

DIOS, porque es el dueño de la vida y a Él le debes tu vida y el estar aquí. LA VIDA, porque es corta y es la responsable de tus triunfos, tus logros y tus alegrías. LA FAMILIA, porque es única y son los seres que más nos aman sobre la tierra; y dentro de este apartado, preste una atención muy especial a sus hijos, a su desarrollo, a su educación y a su formación. Dedíqueles tiempo y que sea un tiempo de calidad. Comuníquese con ellos y vívalos. Haga suyo el pensamiento de la Madre Teresa: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.

Y finalmente, LOS AMIGOS, porque escasos, son los ángeles que Dios y la vida colocan en nuestro camino para acompañarnos en el viaje.

Recuerda siempre dar: un ABRAZO, una SONRISA, un BUENOS DÍAS, un TE QUIERO, un TE EXTRAÑO o un ME HACES FALTA. Son detalles que no cuestan nada, pero llenan el ALMA. Autor anónimo.

Amigo lector: si sólo se vive una vez y la vida está llena de matices, haga de su vida un viaje lo más armónico y productivo que le sea posible. Usted, ¿qué opina?