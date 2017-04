Reflexiones

El pequeño camello sabio

La madre y su bebé camello descansaban; de repente el bebé camello pregunta: -Madre ¿puedo preguntarte algo? -Claro que sí hijo, ¿hay algo que te molesta? –Sí, ¿por qué los camellos tenemos joroba? -Como somos animales del desierto, necesitamos la joroba para guardar agua y podamos sobrevivir sin ella.

-Bien, y ¿por qué son nuestras piernas largas y nuestros patas redondas? -¡Nos adaptamos para andar en el desierto, y con estas piernas nos podemos mover mejor que nadie!, dijo con orgullo la madre.

-Bien, y ¿por qué son nuestras pestañas tan grandes? A veces molestan mi vista. -Hijo, esas pestañas largas y gruesas son una tapa protectora. Ellas ayudan a proteger los ojos de la arena y del viento, respondió su madre.

-Ya entiendo, la joroba almacena el agua cuando estamos en el desierto, las piernas son para andar por el desierto y estas pestañas protegen nuestros ojos del desierto... ¿Entonces qué estamos haciendo aquí en el zoológico?

Moraleja: “Habilidades, conocimientos, capacidades y experiencia únicamente son útiles si estas en el lugar correcto”. ¿Dónde estás ahora? Autor anónimo.

El poder de la actitud

La actitud que tengamos al empezar una actividad influirá más que cualquier otra cosa sobre el resultado de la misma. Nuestra actitud ante la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. Nuestra actitud hacia los demás determinará la actitud de ellos hacia nosotros.

Antes de alcanzar la clase de vida que queremos, debemos pensar, actuar, hablar y comportarnos de la manera de quien queremos ser. Mientras más alto vayamos, encontraremos una mejor actitud.

El tener en nuestra mente pensamientos positivos, marca la diferencia. Siempre que hagamos que una persona se sienta necesaria, importante y apreciada, esa persona nos devolverá esa actitud. Parte de una buena actitud es buscar lo mejor en las nuevas ideas. Así que busca las buenas ideas en todo.

No anuncies tus problemas personales. Eso no te ayuda en nada, y no podrás ayudar a los demás. No hables de más. Transmite una actitud positiva y sigue a pies juntillas la Regla de Oro: Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Ted Wengstrom.

Amigo lector: usted, ¿qué opina?