Momento de reflexión...

Hay tres maneras de lograr que se haga algo: Hacerlo uno mismo, traer a alguien o prohibirles a los hijos que lo hagan” Monta Crane.

- “El que no quiere razonar es un fanático; el que no sabe razonar es un necio; el que no se atreve a razonar es un esclavo” William Drumond.

- “Se dice que el tiempo cambia las cosas, cuando en realidad es uno el que tiene que cambiarlas” Andy Warhol.

- “El corazón no muere cuando deja de latir; el corazón muere cuando los latidos carecen de sentido”.

- “La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento”.

- “Lo que empieza en cólera acaba en vergüenza” Benjamín Franklin.

- “El que no tiene opinión propia siempre contradice la de los demás” L. Kemp.

- “No engañes... pero no te dejes engañar” Tomás Alva Edison.

- “No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza; pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera” Proverbio chino.

- “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el reto de cambiar nosotros mismos” Víctor Frankl.

- “Sé una primera versión de ti, no una segunda versión de alguien” Judy Garland.

- “Sólo los peces muertos siguen la corriente”.

- “Las mentes son como los paracaídas: funcionan sólo cuando se abren” Thomas Dewar.

- “La amabilidad es el lenguaje que el sordo puede escuchar y el ciego puede leer” Mark Twain.

- “La pobreza de bienes es fácilmente remediable; mas la del alma es irreparable”.

- “No se graban tanto mil palabras como un solo hecho” H. Ibsen.

- “Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras” William Shakespeare.

-“Hacer una corona es mucho más fácil que hallar una cabeza digna de llevarla” Johann W. Goethe.

- “Guarda todas las ‘piedras en tu camino’; con ellas, un día construirás un castillo”

- “El mayor error del ser humano, es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón”.

- “Nada se olvida más despacio que una ofensa; nada más rápido que un favor” M. Luther King.

- “No sabe hablar quien no sabe callar” Pitágoras.

- “A quien teme preguntar, le avergüenza aprender”

- “Que alguien haya muerto no es prueba suficiente de que haya vivido”

Amigo lector: usted, ¿qué opina?