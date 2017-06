Evite el estrés

Acepte lo que no se puede cambiar: mirar al pasado deseando cambiarlo, lamentarse por oportunidades que perdió, arrepentirse por los errores cometidos, es sólo un gran desperdicio de energía. Reaccione, ubíquese en el presente. Mientras más rápido se reconcilie con su realidad, más pronto estará en condiciones de identificar sus circunstancias, reconocer sus nuevas oportunidades y aprehenderlas para llegar a ser exitoso.

Cambie lo que pueda cambiar: Acuérdese que lo que sí puede cambiar en cualquier circunstancia, es su actitud hacia lo que ocurre a su alrededor. Sólo usted es capaz de controlar sus pensamientos, emociones y acciones. Recuerde que mucho de los que hace es producto de la manera como se ha habituado a reaccionar ante los eventos, por eso es importante evitar actuar motivado por impulsos emocionales.

Evite lo inaceptable: ¿cuántas de las situaciones estresantes ocurren porque usted las permite? Es un hecho, por nuestros hábitos, somos propensos a actuar de la misma manera aún sabiendo que ello nos perjudica. Manténgase alerta a su comportamiento, y principalmente a las reacciones que motivan que existan situaciones indeseables en su vida. Ante exigencias no deseadas, tiene derecho a disponer de su tiempo y a dar una respuesta asertiva.

Haga siempre lo necesario para sentirse bien: mantenga presente sus valores y hágalos respetar al mismo tiempo que usted respeta los de los demás; elija las rutas con menos tráfico; si come fuera de casa, busque restaurantes con ambientes tranquilos; en su trabajo pídale a sus compañeros que moderen su tono de voz, si esto le molesta, etc., etc. Autor anónimo.

Amigo lector, no permita que la presión -física, mental o emocional- del día a día cambie su vida. Sea consciente que la vida es más la manera cómo reacciona ante ella, que lo que le sucede, y que una vida más relajada le permite ser más efectivo en el logro de sus metas.

Convenga que si no puede cambiar las situaciones externas nocivas del entorno, sí puede modificar su actitud hacia ellas... Acepte lo que no puede cambiar, modifique lo que sí puede, evite lo inaceptable y haga siempre lo necesario para sentirse bien. Usted, ¿qué opina?