Decretos para la vida

Sea hoy esclavo de los libros y no mañana esclavo de los hombres. -Si no tiene tiempo para abrir un libro, menos lo tendrá para abrir un negocio. -Cuando su conocimiento crece, la oportunidad aparece. -Comience en pequeño, pero sueñe en grande.

-Gane dinero haciendo lo que le gusta, no lo que le toque. -Empiece a agradecer más y a quejase menos. -Haga que su pasión se convierta en su fuente de ingresos. Si no ama lo que hace, nunca será feliz. -El rico le da empleo a su dinero, el pobre la da empleo a su tiempo.

-El activo más poderoso que tenemos es nuestra mente; entrenada, puede crear una enorme fortuna. -La pereza es amiga de la pobreza, no se junte con ella. -Trabajar duro por algo que no nos gusta se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. -No ahorre lo que le queda después de gastar, gaste lo que le queda después de ahorrar.

-Siempre será mejor encontrar clientes, que buscar jefes. -Recuerde que el rico se educa mientras el pobre se entretiene. -Si no trabaja en sus sueños, siempre trabajará en los sueños de alguien más. -La esclavitud no ha sido abolida, ahora viene en nómina.

-Si hace algo, hágalo bien desde el inicio. -Son sus decisiones y no sus condiciones lo que determinan su éxito. -No permita que quien ya renunció a sus sueños, cuestione los suyos. –Tiene 1 millón de pesos en su cabeza, encuentre la forma de sacarlo.

-No conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todos. -No viva la vida que otros quieren para usted, viva la vida que usted sueña. -Llene su mente de sueños y su agenda de acciones. -No permita que el éxito le llegue a la cabeza, ni el fracaso al corazón. -La paciencia y la perseverancia son vehículos hacia el éxito.

-La distancia entre su sueño y la realidad se llama disciplina. -Trabaje duro en silencio y deje que su éxito haga todo el ruido. -No se acostumbre, pero disfrute lo que tiene mientras consigue lo que quiere. -No sea esclavo de su pasado, sino arquitecto de su futuro.

-La persona que decida ser estará basada en: Los libros que lea, los hábitos que adquiera y las personas que lo rodean. Autor anónimo.

Amigo lector: usted, ¿qué opina?