Consejos...

Cásate con la persona correcta, de ello dependerá tu felicidad o tu miseria. Observa el amanecer al menos una vez al año. Estrecha la mano con firmeza y mira a la gente a los ojos. Ten un buen equipo de música. Al elegir un socio busca que sea fuerte donde tú eres débil y viceversa.

Desconfía de los fanfarrones. Recuerda los cumpleaños de la gente que te importa. Evita a las personas negativas. Maneja autos no muy caros, pero ten una buena casa. Nunca existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión.

Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del reproche. Muestra respeto extra por las personas que hacen el trabajo más pesado. Haz lo que creas que sea correcto, sin importar lo que otros piensen.

Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la oportunidad. Aprende a mirar a la gente desde sus zapatos y no desde los tuyos. Recuerda el proverbio: Sin deudas, no hay peligros ni problemas. No hay nada más difícil que responder a las preguntas de los necios.

Aprende a compartir con los demás y descubre la alegría de ser útil a tu prójimo. Ten presente que la puntualidad es el respeto por el tiempo ajeno. Confía en la gente, pero cierra tu auto con llave. Recuerda que el gran amor y el gran desafío incluyen también “el gran riesgo”. No confundas riqueza con éxito. No pierdas el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos.

No esperes que otro sepa lo que quieres si no lo dices. Trata a tus empleados con el mismo respeto con que tratas a tus clientes. No olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta.

No deseches una buena idea porque no te gusta de quien viene. Nunca compres un colchón barato, que pasamos la tercera parte nuestra vida encima de él. Escucha el doble de lo que hablas, por eso tenemos dos oídos y una sola boca.

Cuando necesites un consejo profesional, pídelo a profesionales y no a amigos. Aprende a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes tus enemigos. Nunca envidies. Recuerda que la felicidad no es una meta sino un camino: disfruta mientras lo recorres. Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles. H. Jackson Brown.

Amigo lector: usted, ¿qué opina?