Actualmente vivimos uno de los peores escenarios socioeconómicos y políticos que se han podido presentar en los últimos años en nuestro país. Mientras otros países continúan avanzando hacia un mejor desarrollo económico y social, México se estanca cada día más; la violencia e inseguridad se encuentran desbordadas, los índices de desigualdad social son cada vez más altos; la economía de las familias de clase media baja se ve mermada, en algunos casos hasta llegar a la pobreza extrema; y ni qué decir de esta última clase, que ha llegado a un tan alto grado de marginación, rezago e indiferencia por parte de un sector privilegiado de la sociedad, así como por el gobierno en turno.

Retomando el tema de la temporada de votos mexicana 2018, no queda más que hacer énfasis en que no existen muchas opciones viables para una verdadera transformación del país; por un lado tenemos a los partidos que ya han gobernado en México, y por otro lado a aquellos que se presentan como “independientes” cuando en realidad ya han tenido algún cargo o formado parte de un partido político. En este sentido es necesario mencionar a los 2 únicos partidos que han llegado a la presidencia: el PRI y el PAN, que al final resultaron ser lo mismo. El primero ha tenido el poder en México por más de 70 años, siendo el partido que más tiempo gobernó en América Latina; en tanto que el PAN no ha hecho más que demostrar su condición de ultraderecha, en pro de una política económica neoliberal y del exagerado uso de la fuerza policial o del ejército.

En mi opinión, Andrés Manuel López Obrador representa la única opción, es el único candidato que, al haber tenido un cargo como jefe de gobierno de la CDMX, demostró una verdadero cambio, nunca se ha comprobado que haya cometido actos de corrupción o lavado de dinero, ni mucho menos acumulación de dinero en cuentas en el extranjero o propiedades como bienes inmuebles. Es el único candidato que conoce todas las regiones del país, a sus habitantes, sus reclamos y sus necesidades.

El hecho de haber intentado llegar a la presidencia de México en 2 ocasiones, posterior a haber sido robado en 2006 después de una clara ventaja sobre Felipe Calderón, y de haber sido objeto de fraude en las elecciones del 2012 cuando el PRI rebasó claramente el tope de campaña, lo sitúan hoy en la antesala de Los Pinos

Aunque se critique la idea de la ya famosa amnistía propuesta por él, es del saber común, de la mayoría de los mexicanos, que desde hace mucho tiempo y gobiernos pasados se ha venido pactando con los criminales, principalmente con los narcotraficantes, además, claro, de los mismos corruptos, quienes representan a la mayoría de esa clase política y quienes han sido la causa principal de la desestabilización económica mexicana.

En estas elecciones tengo la esperanza de que la gente que eligió al gobierno actual, se haya dado cuenta de que éstos partidos son el verdadero peligro para México, que voten conscientemente y, si de plano no confían en ninguno de los candidatos, al menos anulen su voto al acudir a la casilla, para evitar así otro posible fraude electoral.

