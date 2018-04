Razones y motivos

Es el actual un momento crucial en el relato histórico de México. Estamos muy cerca de ser testigos presenciales de efemérides trascendentales para el futuro de la patria. Asistimos a procesos de transformación que culminarán en el advenimiento de tiempos mejores, propicios a construir condiciones innovadoras en el devenir político del país. Y más allá de esta circunstancia presencial, somos, asimismo, agentes de cambio. Somos actores y creadores de una novedosa manera de comprender la relación con el poder entre los ciudadanos y los gobernantes, es el tiempo de consolidar un proyecto de nación que se ha venido gestando en torno a una idea sustentada en la aspiración por conseguir el bienestar de todos para que al fin ocurran la justicia, la equidad, la igualdad y la libertad, pero que, además, concurran las estrategias y tácticas para garantizar la seguridad en todas sus acepciones y significados.

Es cierto, se requiere entender que es necesario modificar las maneras, las costumbres, las normas y las leyes para desarrollar y constituir la verdadera democracia que anhelamos. Se requiere instrumentar un modelo económico-político y social que responda a las demandas sociales para que seamos capaces de resolver las carencias en los programas de fomento al empleo y el acceso al trabajo digno con base en los conceptos de eficacia laboral pero más, lo relativo a la remuneración generosa y que fortalezca el poder adquisitivo de la gente; de solventar las necesidades en materia de educación hacia niveles que satisfagan no sólo las cuestiones laborales sino que nos conduzcan a elaborar un plan nacional educativo que tenga en cuenta la formación integral e integradora de valores y conocimientos, pero sobre todo que produzca ciudadanos conscientes de su papel en la transformación de las personas en individuos que conforman el estado y que son corresponsables de la grandeza nacional, aunado ello a la imperativa de dotar de recursos satisfacientes para que la calidad educativa vaya de la mano con la calidad de la infraestructura y el equipamiento de la planta física para tales fines; Uno que abra la puerta a la investigación aplicada y al desarrollo de tecnología para que de una vez y para siempre se erradique la dependencia y seamos aptos de crear plataformas que nos proyecten a la riqueza de las arcas públicas y, por ende, se incremente más la inteligencia de la ingeniería mexicana; Uno que supere al crimen organizado y afronte con firmeza la delincuencia, la corrupción, la impunidad y, lo más relevante, que infiera que la violencia y el narcotráfico derivan de la necesidad de resolver lo básico para subsistir, a partir de la ignorancia y la pobreza estructural a la que el sistema vigente nos tiene sometidos y mantiene escenarios de control y manipulación, a efectos de eliminar la inseguridad con base en el imperio de la ley.

Faltan cosas por decir pero debo declarar que las razones y motivos que me impulsan a decidir mi voto en las próximas elecciones tienen que ver con el proyecto de nación que ha presentado Andrés Manuel López Obrador. Encuentro en su discurso y en su ejemplo la congruencia con la honestidad y la gracia de la autenticidad, la fuerza de las convicciones y el compromiso con la gente para cumplir, para no engañar, para no robar y para promover y ofrecer un Nuevo México en donde el campo recupere su rol con base del desarrollo de la economía sostenible y revaloren los productos nacionales sin que ello represente enquistarse en un falso nacionalismo y, primordialmente, estructurar un audaz sistema urbano nacional que considere la modernidad y la vanguardia en las áreas metropolitanas y en el resto de las comunidades.

