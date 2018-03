Ignorancia supina

A través de las semanas hemos sido testigos del modo en que el afán mercantilista de los planeadores de la urbe ha hecho presa a la ciudad y a la metrópoli de la voracidad inmobiliaria, aparejados con el desdén hacia los más altos valores y principios de la sustentabilidad urbanística. Hemos visto cómo, de manera orquestada, los artífices de las calamidades que ha padecido la ciudad en los más recientes 60 años de la historia local relativa a la antítesis de la planeación que aquí se ha practicado, han convertido a Guadalajara –y sus pares municipales en el conjunto metropolitano– en el escenario de la insana promoción de la barbarie urbana. No ha existido un proyecto que modele los escenarios prospectivos hacia estadios de desarrollo material positivo y, al contrario, poco a poco se han ido agotando las reservas verdes y los recursos públicos en detrimento de la calidad urbana del espacio común y más de la calidad de vida de la gente en su entorno íntimo y vital.

Este proceso se ha recrudecido desde la llegada al trono y las veleidades de la anti-nobleza cítrica, esa que distingue a quienes se sienten dueños de todo su poder para trastocar las realidades que ellos nos imponen, al grado que les permiten sus ínfulas de dominio y control absoluto sobre las conciencias y los dominios de sus vasallos humildes, mansos y serviles. Se trata, nada más ni nada menos que del ejercicio de imposición absolutista de los caprichos para hacer negocios con el patrimonio de todos al amparo de nuestra proverbial sumisión. Hemos visto cómo desde el proceso de elaboración de los planes parciales tapatíos se ha evidenciado el interés por menospreciar y minimizar la participación ciudadana; hemos observado cómo han ocurrido fallas y omisiones -para nada involuntarias- que han pretendido justificar los embates de quienes tienen a su cargo de conciencia el fomento de la precariedad en la vivienda y han sido promotores incansables de la pobreza edificatoria y la expansión sin límites que exhiben sus infames desarrollos; hemos puesto la mira en los nuevos discursos apantalla-bobos acerca de las supuestas ventajas e inicuos beneficios del DOT y hemos dado cuenta del engaño: Ofrecer vivienda –inalcanzable para las mayorías– cuyo único fin social son las francachelas de los desarrolladores, que harán su agosto con la injusticia, en tanto la oferta asequible sigue en las periferias desiertas de vida.

Lo hemos dicho hasta la saciedad: Los planes parciales de Guadalajara significan el más grave atentado contra la lógica del bienestar común. Saturación, densificación, gentrificación, devastación verde y la presunta e incomprendida resiliencia, son los signos de los tiempos aciagos por venir… y, además, son la ejemplar exhibición de la ignorancia supina de quienes no tienen la más remota idea sobre los procesos de futuro y mucho menos de la imperativa necesidad de razonar y actuar a efectos de conseguir el planeamiento de la metrópoli desde la perspectiva de la totalidad, es decir, dejar de pensar en ínsulas y cotos de poder municipal para convertirnos en un nuevo paradigma Súpermunicipal… pero pues no, no lo entienden, a pesar de los consejos metropolitanos de verdaderos ciudadanos con visión.

