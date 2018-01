Despropósitos 2018

Ya el 18 anda raudo y veloz, mientras nosotros apenas bostezamos, estiramos los brazos y no acabamos de despertar ante el embate de las incertidumbres que en este año nos acechan. Año de promesas y de engaños coloridos a través de los discursos que ya nos endilgan los engañabobos de siempre, mediante sus abiertas y agobiantes campañas de nunca acabar, mismas que relumbran por la insensatez y la ignominia.

El futuro cercano está lleno de despropósitos, desde la mentada e incomprendida Ley de Seguridad Interior, el narco o los gasolinazos –en la escala nacional– hasta la hilarante e irrisoria pretensión de implementar en Jalisco un Sistema Estatal Anticorrupción que no es la solución. La agenda pública ha quedado supeditada, como siempre, al arbitrio de las voluntades de quienes están a cargo de la gestión del caos programado en todos los ámbitos de la vida nacional, estatal y local. No hay visos de llevar a cabo acciones que conduzcan a solventar positivamente los avatares del destino, pues se siguen manteniendo las condiciones de control social, a ultranza y con transas, basadas en la promoción de la ignorancia, el fomento a la pobreza y hacer lo pertinente e imposible para garantizar la inseguridad.

Es también un despropósito mayúsculo aspirar a que México gane la copa del mundo de futbol en Rusia. Los ratoncillos, otra vez, jugarán como nunca y regresarán como siempre, claro, bajo los auspicios de la publicidad llegarán allá plenos de esperanza y acompañados por la fuerza y volverán con las alforjas saturadas de deseos frustrados y dineros inmerecidos.

Otro de ellos es la puesta en escena de la democracia, esa falacia que una vez más se traducirá y convertirá en el remedo de participación ciudadana, de cada tres o seis años, en que se reinventa el mundo ¿Quién en este país no sabe o no imagina que ya todo está dicho y pactado? Es obvio que, como en sexenios pasados, ganará Andrés Manuel, pero el sistema mundial no lo reconocerá y no se permitirá que asuma la presidencia, pues su arribo a Los Pinos significaría la debacle de quienes detentan el poder.

Uno más nos remite –a nivel estatal en todas las implicaciones de falsa representatividad de diputados federales o estatales, las senadurías independientes, las presidencias municipales o aún la gubernatura– a la desesperanza. Es todo un despropósito esperar que la desangelada ola cítrica –esa que no aguanta las críticas– se lleve las palmas y los honores. Es sorprendente observar cómo el mundillo de la política y los actores públicos, en un importante porcentaje de participación, están alineados a los engaños y la desfachatez de la dictadura que se anuncia. Esta situación es comprensible desde la perspectiva de la sumisión y tributo que históricamente practicamos para quien nos agravia e histriónicamente soportamos en virtud de la gran capacidad de resiliencia que ejercemos. Disculpen ustedes, jóvenes y jóvanas, pero el más grande despropósito es que sigamos creyendo en los santos madrazos a los que ya estamos impuestos y hasta veladora les prendemos.

