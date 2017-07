Seven de ciudad

La cuestión metropolitana en Guadalajara se encuentra en un punto crítico que es crucial para definir el futuro de la ciudad en todo su conjunto. Los planes parciales que en la actualidad propone el ayuntamiento de la capital de Jalisco –y de los cuales recién terminó el insuficiente y apresurado proceso de consulta pública– evidencian una situación que se contrapuntea con la lógica de la planeación estratégica de largo plazo y de amplio espectro que debería imperar ante los retos y desafíos de un conglomerado humano y urbano que no ha sabido resolver el entuerto de la efectividad intermunicipal. Guadalajara no sólo es el municipio central –que en efecto debe regir y marcar la pauta de la conurbación para con sus 8 pares– sino que, por su jerarquía, debería entender y saber que su papel es convertirse en catalizador de un sistema urbanístico que provea soluciones para resolver los vericuetos de la planificación eficaz, para generar la integración del Área Metropolitana de Guadalajara a un proyecto de futuro que involucre las aspiraciones y concrete los deseos por la ciudad que nuestros hijos merecen. Por esto y mucho más, no debemos permitir que estos planes se aprueben.

Se trata de una cuestión que se revela incierta ante lo que se exhibió para ser consultado: Los planes parciales de Guadalajara presentan diversas fallas de elaboración e inconsistencias de conceptualización que ponen en claro una visión política de ciudad que no cumple con los planteamientos discursivos hacia una urbe que aspira a la civilización y a convertirse en modelo de desarrollo urbanístico. Verbigracia, y entre otros tópicos, encontramos la transformación de varios espacios públicos cuyo uso de suelo está definido en los planes vigentes como área verde y que en los planes propuestos aparecen como áreas de Comercio y Servicios en diversas intensidades. Tal condición significa que la política pública con respecto a estos espacios es la de fomentar lo que ya ha ocurrido con ejemplos análogos en lo relativo a favorecer negocios particulares a costa de los bienes municipales que nos pertenecen a todos, es decir, propiciar e inducir facilidades para poner en venta la ciudad y provocar con ello el libertinaje del mercado inmobiliario que nos tiene secuestrados desde hace varias décadas.

La otra perspectiva que observamos es la que se refiere a la voraz superdensificación, incompatible con la infraestructura y las personas. Lo que se plantea obedece a la representación planimétrica de los intereses del capital hacia una ciudad que se propone para el mercado y no para la gente, una propuesta que omite y olvida los aspectos más elementales de la sustentabilidad, que en lugar de incrementar el capital verde de la metrópoli lo cercena y lo comercia al mejor postor, sin escrúpulos y sin medida: SEVEN DE CIUDAD.

