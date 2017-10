Más allá de debates estériles y discusiones bizantinas, una realidad tremenda y lacerante que nos ha tocado experimentar en carne propia es la que se refiere al incremento de los índices de violencia e inseguridad en el cotidiano transcurrir de nuestras vidas.

Se trata de la manifestación de la maldad social que impera en el ámbito más íntimo de la conciencia colectiva y que nos lleva de la mano a padecer la inclemente necesidad de sentir miedo y frustración ante lo que pasa en el entorno inmediato a través de las experiencias amargas que sufren familiares y amigos debido a la rampante criminalidad que las autoridades niegan por sistema y con cinismo. El más caro pseudosalvador de la ciudad -que no se salva ni a sí mismo de la crítica a su tristemente ejemplar desempeño al frente de la comisaría- nos endilgó la falaz declaración de que han disminuido los robos y los crímenes van a la baja. Francamente no descifro ni logro entender en qué mundo vive.

Me parece que no han querido darse cuenta –y a veces creo que se hacen pendejos- que el principal motivo por el cual hemos llegado hasta donde estamos, en términos que superan cualquier percepción, tiene su origen en el crecimiento exponencial del consumo de drogas y la obvia relación con el narcomenudeo de todo tipo de estupefacientes. La proliferación de narcotienditas y la consecuente interconexión con los grandes cárteles que todo lo controlan. La gente buena está expuesta a la protervia del crimen, organizado y solapado por el gobierno, ese gobierno que no tiene poder y que es permisivo y tolerante con la existencia de entidades omnipotentes cuyo escenario de acción es LA PLAZA, grupos que ejercen su soberanía a partir del cobro de cuotas que no distinguen credos ni respetan condiciones sociales y afecta a todos por igual, además de mantenernos sometidos al arbitrio de sus caprichos y nefastos intereses.

Hace unos días, un amigo, en la búsqueda de nuevos horizontes para ampliar su negocio, abrió un expendio de materiales en la zona de Tesistán. Comenzó su azarosa aventura comercial y, nada más transcurrir una semana, se presentaron, pistola en mano, los dueños de la plaza y le advirtieron sobre el pago de la cuota de seguridad para “brindarle” protección. La tarifa impuesta es a todas luces abusiva y ruin. No aceptó y decidió cerrar para preservar la integridad en sus bienes y en su familia. El movimiento para el cambio le costó una significativa suma de dinero y, aún más, se ganó una indescriptible sensación de desasosiego y desesperanza… y lo peor es que este tipo de actos no existen para la autoridad, cuyo discurso es la mentira y la corrupción.

Del mismo modo, día con día, tenemos noticias sobre robos, asaltos, ultrajes, secuestros y asesinatos, sin el menor recato y con toda la desfachatez de la desvergüenza… y, a plena luz del día, vivimos en la noche de los tiempos. Ya no es posible la zozobra, ya no alcanza la angustia… hemos agotado nuestras reservas y lo que relumbra es la incapacidad de quienes no saben cómo resolverlo o, mejor dicho, están coludidos hasta la ignominia.

