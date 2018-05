Cantares al amor

Mi universo estético abarca el infinito de las posibilidades del ser. Estoy atento al pasado y a las vanguardias. Nada escapa de mi mirada indagadora, de mis alucinantes introspecciones y de mis más locas o descabelladas elucubraciones. Estoy abierto al tiempo y al espacio para recrear las imágenes que fluyen en mi limitada imaginación para traducirlas en alegorías de la vida y el pensamiento, a través de palabras, conceptos e ideas que le pertenecen a la humanidad… y es por eso que hoy es mi deseo compartir aquí algo sobre el amor...

Profeta del silente y raudo transitar de las ideas que se tornan pensamiento activo... Sí, eso soy. Y digo eternidad para poder pensarte en el sortilegio siempre prófugo del tiempo. El canto sonoro y vibrante que te nombra cuando estás ausente y así desborda la íntima frescura del hálito vital que espira el amor que irradias. Iris profundos que surcan el cielo allende mi universo y bifurcan mis infiernos para seducirme con su prístina inocencia.

Soledad incesante que me llena de pasión el corazón por encontrarte, y en el ansía del amor poder amarte, en lo inmenso de esta noche tan serena. No estás aquí y te deseo, Tú esencia colma mis anhelos y el espíritu indómito de tu ser Llena de fascinación mis fantasías. Cuando estás, el gozo de tenerte obnubila mis sentidos y abrasas con tu mirar, mis pensamientos... Si te acercas, estallo en mil partículas de polvo enamorado. Iré a donde el viento me lleve contigo, y allí será el lugar de la alegría en dónde juntos construiremos el espacio de la felicidad en el placentero gozo del sabor de tu piel.

Déjame decirte lo que me inspiras. Quiero sentir la libertad de contarte mis sueños más dulces y las ganas de amarte toda entera, desde el alma hasta los huesos. Dame tiempo para mirar en el hondo misterio de tus ojos, esos fulgurantes luceros que me hacen ver un nuevo universo pleno de alegría. La ilusión de un mundo de refinamiento y distinción para ti. Es el momento de reinventar la felicidad y la vida contigo. Estás en mis más dulces y emocionantes sueños y en mi habita la alegría de tu alma. El futuro nos sonríe.

Grandilocuente amor que desespera, alucinado por las turbulentas sensaciones del misterio en el soliloquio solemne de las horas que discurren su silencioso andar tras el eterno. Soy esclavo de tu belleza y señor de tu corazón. Somos amos del amor. El milagro de la poesía que hay en ti me eleva a los confines de felicidad plena de gracia. Y porque un beso sin amor es vanidad sin fantasía, esperanza sin futuro y egolatría fría y ausente de sentimiento.

Te sueño luminosa, iridiscente, como luciérnaga fabulosa que deambula entre mis cantares, como gota glamorosa y aire de alegría. Tocar tu espíritu indomable y sensual para alcanzar el cielo aquí en la tierra. Degustar el aroma de tus deseos más íntimos y estallar de placer al contemplarte siempre bella. Caminar contigo a todas partes y perdernos en la felicidad del instante perdurable de la vida.

Y cuando al fin se contemplaron a través de su espíritu desnudo, encontraron juntos la intimidad inmaculada de su alma cándida. Fue entonces que el tiempo, de súbito, se les vino encima. Y así se descubrieron como posesión del otro... y el influjo del amor… Ese amor que es la idea perfecta e inmarcesible de la felicidad. Que es ilusión y sin embargo existe en la energía que fluye a través de la capilaridad de las almas libres que entretejen sus destinos con hilos de pasión y de armonía. Que es la conjunción cabalística de ideales y deseos que irradia el esplendor de la alegría y que, cuando ocurre, los seres se encuentran inmersos en el universo insondable de la gracia que decanta el placer de compartir el hálito de sonrisas que estallan en la fiesta de la vida.

Justo ahora, cuando comienzas a entender de qué trata el amor, encallas en la tremenda convicción de que existe nada más para aquellas almas que rondan solitarias tras el encuentro de la felicidad en su ser interior para luego desbordarse sin tregua en el idílico sitio de su desventura: El corazón otro en los cantares al amor.

