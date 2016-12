Trampantojo: Les deseo feliz inmovilidad y trabuco año nuevo

La metrópoli está colapsada. Como nunca antes, hoy en día, en Guadalajara y su área de influencia hemos experimentado el abrumador embate de la inmovilidad que frena y cancela cualquier indicio de avance hacia estadios de eficiencia funcional en los desplazamientos de personas y servicios. Por doquier nos topamos con bloqueos ocasionados por obras más planificadas y erróneamente programadas; con obstrucciones al tráfico ocasionadas por la presencia de eventos que trastocan la lógica de la circulación –como los tianguis o accidentes de tránsito- que obstaculizan las calles y avenidas; asimismo, por la inexistencia de una adecuada señalética urbana y falta de señalización en vialidades e, incluso, a partir de nuestra inopia cultural y tecnológica en materia de civilidad y educación vial tanto como señalar la relumbrante carencia de coordinación y la ausencia de políticas de transversalidad en la toma de decisiones… Aquí cada quien jala agua para su molino y nadie se interesa en preguntar qué es lo conveniente en términos de planeación multimodal e instrumentación de infraestructura para todos los usos: Peatones, bicicletas, automotores particulares, transporte público y medios masivos para la movilidad eficiente y asequible.

A través del tiempo han existido estrategias y soluciones que no han resuelto el problema de fondo, mismo que consiste, primordialmente, en cambiar la noción que del perverso negocio del transporte se tiene para entonces, y de ese modo, conseguir una transformación cualitativa hacia construir un sistema inteligente de servicio público de pasajeros que debería garantizar condiciones de eficiencia, economía y seguridad para la gente y que, de paso, nos invite a dejar el auto. Aunado a lo dicho, resulta impostergable modificar y adecuar los procedimientos para encontrar respuestas idóneas que satisfagan las demandas, necesidades y requerimientos de los usuarios en el día con día. No significa declarar la guerra al automóvil particular, ni convertir en peatonales las avenidas estructurantes de las ciudades, como tampoco decir que la bicicleta es el paradigma de la innovación que lo resuelve todo. Es importante considerar a todos los actores, tanto a los que invierten y generan las facilidades para moverse, como a los que utilizan los diversos modos de traslado, así como a las autoridades e instancias a cargo de la materia a quienes, de plano, parece que o no les interesa o tienen otros aviesos intereses.

Otro factor fundamental se refiere a la consecución de recursos para crear, implementar y aplicar un Plan Estratégico Integral para la Movilidad Metropolitana, más allá de la mera gestión de rutas troncales y cambios de modelo hacia la ruta empresa o las tarifas de prepago y otras vicisitudes asociadas. Es menester tomar medidas drásticas para cambiar el estado de las cosas y convocar a un ejercicio de planeación e innovación de procesos que involucre a la inteligencia universitaria, empresarial, profesional y experta –así como a la ciudadanía- para generar ideas y unir fuerzas. Ese plan –que históricamente ha sido una entelequia- es pieza clave para la gestión de recursos ante programas como el PROTRAM para financiar su implementación, cosa que, a la fecha, no ha ocurrido porque a nadie se la ha ocurrido aprovecharlo mejor. Ya, párenle a sus ocurrencias y pónganse a trabajar… ¡En serio!

