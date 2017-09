La solidaridad del pueblo mexicano a raíz de los recientes sismos, donde la población se ha manifestado en múltiples formas. Algunas personas les tocó auxiliar en forma inmediata en el lugar de los hechos, el día y la hora del sismo, otros ayudaron a los pocos minutos de sucedido.

La respuesta fue rauda, no solo de diferentes partes del territorio nacional, también del extranjero acudieron brigadas de rescatistas especializados en terremotos y de todas partes de México llegaron y siguen llegando infinidad de suministros.

Pero no solo la población civil acudió presurosa al siniestro, por supuesto que también los tres órdenes de gobierno y obviamente las fuerzas armadas, se organizaron para colaborar y enviar ayuda humanitaria, igualmente las Ongs, el clero, colegios de profesionistas, empresarios, comerciantes, bancos, hospitales públicos y privados, la lista es interminable, es decir, el pueblo volvió a sacar la casta que le caracteriza en siniestros de esta naturaleza. Ahora si podemos decir, lo mejor de México, es su gente. El mundo nos está observando con asombro, por la fraternidad que se respira.

Comentando con amigos, alguno dijo que ya estaba empapado y empalagado de tanta noticia del terremoto, pero no se sentía bien cambiarle de canal a la TV o radio para ver alguna película o escuchar música, y señaló “me da cólico de conciencia”. Pero como se dice en el teatro, “la función debe continuar”, así es la vida, tanto los duelos personales como nacionales se deben superar, para no caer en la depresión colectiva, eso no lleva a ninguna parte.

Otra forma de ayudar para restaurar la economía mexicana, es hacer nuestra vida normal, inclusive, si se tenía pensado en salir de vacaciones, cambiar de vehículo, comprar o remodelar la casa, pues hay que hacerlo, no le faltamos el respeto a nadie, todo lo contrario, esto es contribuir a reactivar la economía de la nación que tanta falta hace en estos momentos.

Pues ante la imposibilidad física de contribuir y estar en el lugar de los hechos, a reserva de que cada uno, done dinero, víveres o enseres, debemos apoyar en asistir al cine, teatro, acontecimientos deportivos, sociales, religiosos y eventos que activen la economía, pues apocarnos y encerrarnos en sí mismos eso sí provocaría desaceleración.





