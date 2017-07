Parques letrinas de perros y mascotas II

Es muy común que la gente saque a pasear a sus macotas principalmente perros, pero algunos, más que perros lo que sacan a caminar son hienas, lobos, o algo muy parecido, intimidando a las personas con su sola presencia, además de invadir el espacio que corresponde a las personas, sobre todo de los niños.

Pues los animales y sus dueños, lejos de ceder el paso y espacio a la gente en parques y banquetas, lo invaden para darle preferencia a su mascota, y la gente no le queda otra que conferir el paso al animal y bajarse al arroyo, para no ser agredida de una posible mordedura o un buen susto del can, justificándose el dueño del perro con el típico “No hace nada, solo está jugando” por lo tanto, urge un parque de perros y mascotas donde transiten libremente en compaña de sus dueños, y de este modo, utilizar los parques y plazas exclusivamente para la gente que desea tener un momento de esparcimiento, familiar o deportivo.

Las mascotas podrán tener privilegios, pero jamás derechos sobre las personas, es inaceptable que invadan impunemente nuestros parques, jardines y banquetas, destinados al esparcimiento de la sociedad, principalmente de los infantes.

Ahora bien, al margen de la invasión de las mascotas a los parques por lo general, la gran mayoría son perros llevados por sus dueños, (muchos sin correa ni bozal) a defecar y orinar impunemente en donde se les antoje y no solo una vez, lo hacen varias veces marcando su territorio. Todos los parques en la ciudad alcanzan altos niveles de contaminación por heces fecales de mascotas.

Claro, los dueños del perro o perra, argumentan que ellos invariablemente llevan una bolsa donde recogen la popo y que inclusive hasta papel higiénico llevan para limpiarles la cola.

¿Será? Porque en todas las plazas y parques se encuentra caca y orina de perro.

Además de las heces fecales, los perros constantemente están marcando su territorio con la orina, misma que despide un olor más fétido que el excremento, sobre todo en época de calor, con temperaturas arriba de 40ºC que ocasiona que el excremento se pulverice y se atomicé en todo el parque, donde es inhalado por las personas que van a “respirar aire fresco y puro” provocando todo tipo de infecciones.

Por tal motivo, es importante que haya uno o varios parques para perros, y así se evitaría la invasión cada día mayor de estos animales a los espacios de recreo destinado para personas, no para mascotas.





