¿México se está cayendo a pedazos? ¡Pamplinas!

Como nunca unas elecciones presidenciales, han estado tan antagonizadas como las actuales. Unos pregonan a los cuatro vientos que México se está cayendo a pedazos, y que no avanza, el panorama que trasmiten es dantesco, solo alcanzan a ver retroceso, corrupción e impunidad.

En corrupción e impunidad hay mucho de cierto, pero también es cierto que hay ex gobernadores y ex funcionarios públicos detenidos, otros están huyendo de la justicia. Pero al margen de la corrupción e impunidad, que nunca se va acabar, tal vez disminuir, México es otro país desde el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y Canadá.

Las nuevas generaciones principalmente algunos millennials, jóvenes potencialmente posibles votantes, -nacidos entre 1985 a 2000- están siendo seducidos y embaucados por una promesa de cambio de rumbo del país, les aseguran casi el paraíso.

Las generaciones anteriores a los millennials, fuimos testigos de las enormes carencias, que padeció nuestro país, en todos los rubros, educación, salud, infraestructura urbana, carreteras, aeropuertos, centrales de autobuses foráneos, puertos marítimos, escases de alimentos, provocada por acaparadores sin escrúpulos tolerados por un gobierno populista y corrupto, pueblos legendarios en todo el país, (hoy llamados mágicos, orgullo de México), abandonados a su suerte, hospitales y escuelas en pésimas condiciones, devaluaciones criminales, fuerzas armadas y policiacas con escasos recursos económicos, donde se reflejaba las carencias en los uniformes añejos, aviones, barcos y unidades motrices antiguas y muy deterioradas. Nuestros padres, y muchos de nosotros tuvimos que salir de la Región para estudiar una carrera, actualmente la Comarca Lagunera cuenta con más de 40 instituciones de nivel profesional.

Hoy México es otro, a escasos 25 o 30 años atrás, si bien es cierto, que todavía nos falta un largo y sinuoso camino por andar, en nuestro país se consigue de todo, basta con revisar nuestros víveres que consumimos, el libre comercio nos da opción de conseguir el mejor precio y calidad en alimentos, medicamentos, vestido y calzado. (Bastos en cualquier ciudad de México) Hoy se cuenta con servicios básicos como agua entubada, drenaje y electricidad, en casi todo el país. El sistema educativo esencial y de salud ha llegado a las comunidades rurales más apartadas.

Pero hay gente que se empeña en no querer ver la realidad, o simplemente manipula creyendo sus mentiras. Porque no hay peor ciego, que el que no quiera ver. Ni más sordo que el que no quiera oír.





