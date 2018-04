¿Efecto retroactivo a pensiones presidenciales?

Los ex presidentes de México tienen derecho a una pensión vitalicia. La cual consiste en recibir aproximadamente $205, 122 pesos mensualmente, más su equipo de apoyo administrativo y de seguridad. Este misma pensión también les beneficia a las viudas e hijos hasta los 21 años, las cuales solo reciben el primer año el 80% menos el 10% cada año hasta llegar al 50%, donde igualmente incluye apoyo personal, doméstico y de seguridad.

Los ex presidentes Carlos Salinas De Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, y Felipe Calderón Hinojosa, renunciaron por voluntad propia a dicha pensión, pero no así al personal de apoyo administrativo y de seguridad equivalente a 25 personas aproximadamente, (En tres turnos) conforme al protocolo que determina la investidura de un ex mandatario, todos adscritos al Ejército, Armada, o Fuerza Aérea.

Los que si siguen cobrando su pensión como ex presidentes de México, además de contar con personal de apoyo y seguridad son Luis Echeverría Álvarez -1970 a 1976- y Vicente Fox Quezada 2000 a 2006.

Las pensiones vitalicias y beneficios que disfrutan los hoy ex presidentes de México están apegadas a derecho conforme al acuerdo presidencial #2763-bis, de fecha 31 de marzo de 1987, autorizado en el sexenio de Miguel De la Madrid Hurtado.

Ahora bien, entre las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pregona que de ganar las próximas elecciones a la presidencia de la república, dejará sin efecto las pensiones vitalicias a los ex presidentes y sus viudas, es decir, le dará efecto retroactivo al precepto presidencial, violando flagrantemente el artículo 14 Constitucional, que a la letra dice…

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”… es decir, si bien es cierto que López Obrador en caso de ganar las elecciones, tendría facultades presidenciales, de quitarles todas las prestaciones a los ex presidentes y sus viudas, su orden presidencial surtiría efectos a partir del siguiente ex presidente, más no así a los anteriores.

Pues se estaría violando flagrantemente un derecho legítimo Constitucional, dando efecto retroactivo en perjuicio de los ex mandatarios, por lo tanto, el pregonar que suprimirá dichos beneficios, solo son argumentos meramente electoreros, con ánimo de ganar votos a su causa, pues legalmente es imposible cumplir, a menos de violar la Constitución, obligando a los afectados a interponer amparos en contra de su temeraria orden y así ver resarcido su legítimo derecho a la pensión vitalicia.





