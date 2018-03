Certidumbre laboral municipal

Los integrantes de los sindicatos Municipales, Estatales y Federales, son gente estigmatizada como empleados omisos y esquivos en sus labores cotidianas, como servidores públicos. Pero dichos señalamientos están muy lejos de ser ciertos, pues es bien sabido que cuando el personal sindicalizado entra en su periodo vacacional, y solo labora el personal de confianza, las oficinas públicas se paralizan, porque la gente de confianza ignora el buen funcionamiento de la oficina, por lo tanto, exhortan al ciudadano esperar el regreso de los empleados sindicalizados, mismos que en dos o tres días ponen en orden su ausencia laboral.

Y esto se debe a que los empleados sindicalizados dominan su trabajo, por no ser sujetos a los cambios políticos laborales que cada trienio o sexenio padecen los de confianza, pues no se les garantiza la continuidad de sus trabajos en el municipio. Es decir, los empleados de confianza, apenas están conociendo su labor cuando, son dados de baja por no contar con ninguna garantía, que les dé certeza jurídica para conservar su trabajo, como sería el Servicio Civil de Carrera, sistema que avala la permanencia y seguridad del servidor público municipal, reglamento que ofrecería además, igualdad de oportunidades en el ascenso para desarrollarse en base a su capacidad profesional o técnica.

Pero independientemente del trastorno laboral que ocasiona el despido masivo de empleados municipales, al ser sustituidos por otros de nula o casi nula experiencia, también conlleva a indemnizarlos conforme a la ley laboral, liquidación que representa un fuerte golpe económico al erario.

Si bien es cierto que el nuevo Presidente Municipal llega con un sinfín de compromisos, los cambios laborales se deben hacer de directores, sub directores, y jefes de departamento para arriba, escaños políticos que son designados por el alcalde en turno, sin afectar a empleados de menor rango que engrosarían las filas de desempleados, aunado al perjuicio ocasionado a toda la familia del trabajador al perder su empleo.

Por lo tanto, es importante reavivar en el municipio de Torreón, el Servicio Civil de Carrera, que fue aprobado el 09 de diciembre de 1999, mismo que al ser legalmente autorizado en el ocaso de trienio, no se le dio el seguimiento por las nuevas administraciones municipales, y así dar certidumbre laboral a los empleados municipales, sin importar los cambios políticos.





jorge.alonsoguerram@gmail.com