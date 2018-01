Baches y bordos, trampas criminales

La ciudad está plagada, tanto de baches como de bordos. Un bache o bordo más y Torreón se verá ridículo. El reto, que tiene la administración Zermeñista será titánico, pues en las principales calles, avenidas y bulevares, el pavimento está hecho un asco, y qué decir de las colonias y barrios populares, ahí de plano están abandonados y “aderezados” con aguas negras.



Además, es -era- costumbre no aprobada, pero si tolerada por las autoridades municipales, el colocar bordos criminales por toda la ciudad, principalmente antes de llegar a una escuela, o a la salida y entrada de una colonia o cerrada, mismos que diariamente dañan suspensiones, amortiguadores, llantas y destrozan el cárter o depósito del aceite de vehículos, estos mega bordos, afectan aún más, que los baches que “adornan” la ciudad.



Es cierto que los daños ocasionados a un vehículo, por un bache o bordo, merma la economía de una persona, mismos que de una u otra manera se sufragan, el gran problema es cuando se pone en peligro de muerte al conductor o se atropella a una persona, por haber perdido el control del automotor, a causa de un mega bordo que carece de la más elemental señal de advertencia. Las autoridades municipales tienen la facultad de retirar dichos bordos inmediatamente al ser instalados, ya que la gran mayoría son trampas mortales, mismos que deben sustituirse por boyas metálicas, pero no solo de una hilera sino de dos hileras paraleles a un metro de distancia cada una, provocando alto semi-total. Pues además de ser más evidentes, dichas boyas, deben contar con un previo señalamiento obvio, asimismo contar con “lavaderos” o vibradores de advertencia, y si el conductor por una distracción no los observa, el daño sería mínimo al vehículo, pero principalmente no perdería el control del auto evitando un siniestro mortal.



Esperemos que ésta nueva administración municipal, además de ofrecer un pavimento digno, ordene retirar todos y cada uno de los mega-bordos “bardas” sustituyéndoles por boyas metálicas, y colocar “lavaderos” o vibradores de advertencia.



Otrosí digo:



Además de baches y mega bordos en Torreón, también continuamente son robadas las tapas metálicas de alcantarillas, pudiendo (debiendo) ser sustituidas por tapas de cemento hidráulico, mismas que brindan igual o mejor servicio sin riesgo de raterías y accidentes mortales.







