Los guajolotes

Si acaso notan ustedes en este artículo algo de desinformación, espero me lo justifiquen, pues esta semana estuve durmiendo con una hermosa rubia de ojos azules que cada mañana, desde muy temprano, se oponía rotundamente a sintonizar las noticias en la televisión, pues ella tiene la costumbre de ver desde las 6 AM todas las caricaturas que oferta la televisión por cable.

Si piensan que me estoy quejando, es un grave error de cálculo, al igual que Don Armando Fuentes Aguirre, pienso que antes de ser padres debemos ser abuelos.

La sociedad cada día se harta más, la política no les resuelve nada, tal vez porque no se hace política solo administración, los gobernantes “elegidos” por el pueblo, no tienen la menor idea de lo que es política comercial, política pública, política fiscal y mucho menos lo que es política económica ni política monetaria.

Las improvisaciones son cada día más comunes, a tal grado que la sociedad se pregunta solamente; ¿a quien le toca robar ahora?

Los argumentos son cada vez más banales en el ejercicio del poder, pues se ha convertido a la política como la plataforma de acceso a la riqueza, hoy los inversionistas no son los ahorradores, sino los entes desplazados del servicio público, no hay pues en la distribución de la riqueza el espíritu motivacional del bien común, sino la ambición desmedida para poder acceder en el futuro a la oportunidad de “administrar”, para beneficio propio, lo ajeno.

Si bien es cierto que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, también es cierto que la oferta electoral es muy reducida en: capacidad, inteligencia y desde luego en ganas.

Sin embargo en el Congreso de TAM, ya se tomaron las medidas adecuadas, pues han legislado para que cada miembro del cuerpo colegiado, tenga la posibilidad de contratar la cantidad de asesores que considere necesarios para poder ejercer el trabajo legislativo.

Su líder lo justifica así, (sin ofenderlos por no tener preparación académica adecuada), es imposible que cada diputado conozca a fondo todos los temas que ahí se tratan. Por este medio me ofrezco, desde Matamoros, como asesor a distancia de todos los diputados locales de Tamaulipas, no soy especialista en nada, pero les puedo ayudar en un tema que se nota no dominan: Sentido Común.

No ando buscando trabajo, tengo bastante gracias a Dios, pero es bueno saber que existe una tabla de cuatro acuerdos, que aunque es para los negocios, serviría bastante a los políticos improvisados que hoy nos gobiernan.

*Haz siempre lo mejor, si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada.

*Honra tu palabra, se coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser autentico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo.

*No te tomes nada personal, en la medida en que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es del él y no tuyo.

*No supongas, no des nada por supuesto, si tienes duda aclárala, suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento.

En alguna ocasión ellos, los que hoy nos representan, recibieron capacitación en este rubro del sentido común, pero lo olvidaron pues se rodearon de entes superfluos que se autonombran asesores en diferentes especialidades, la verdad es que solo hacen valer sus relaciones de amistad o consanguínea, para acceder a los puestos de mejor nivel salarial.

Los que verdaderamente saben y pueden ayudar asesorando, por lo regular están ocupados de su especialidad lejos de la ambición de vivir del erario público y de sembrar para su descendencia oportunidades que no se merecen por su gran capacidad supina.

Hace muchos años, siendo aún muy joven, un hombre de campo al que admiro mucho, me dijo: Si quieres volar como las águilas, no te juntes con LOS GUAJOLOTES.