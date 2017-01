Caldo de cultivo-golpe de estado

El rigor con el que tratan las redes sociales el asunto de la liberación del precio de las gasolinas da en que pensar, no es común que un asunto de tanto escándalo permanezca activo y sin respuestas, asumiendo con paciencia de monje tibetano, todos los señalamientos absurdos y permitiendo la especulación con el carburante, sin que haya autoridad alguna que intervenga.

Este tema y sus consecuencias fue expuesto por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray desde diciembre del 2015, en una rueda de prensa que explicó a detalle el procedimiento a seguir y la liberación de los precios, además de la impostergable posibilidad de importar libremente las gasolinas.

En aquel entonces todo se desvió a la posibilidad de ver en el panorama citadino grandes letreros de Exxon, Shell o Texaco, sin que se tomara en cuenta para nada, el deslizamiento del precio del dólar ni hasta donde llegaría.

Liberar el precio de las gasolinas significa dejarlo bajo el amparo exclusivo de la ley de la oferta y la demanda, lamentablemente nadie entendió en aquel entonces que el precio internacional de la gasolina se tasa en dólares.

Durante el sexenio anterior causó escandalo los precios cambiantes que sufrió el carburante, motivado siempre por la depreciación de la moneda, que si bien no fue tan brusco como en el actual sexenio, sí causaron escándalo mediático para el gobierno de Felipe Calderón, muchas campañas políticas se soportaron precisamente en el tema de los “gasolinazos”.

La explicación de la Secretaría de Hacienda en su paquete Económico 2016 fue my clara: “Como parte de la transición hacia un mercado completamente liberalizado para los combustibles, como el que se observa en la mayoría de los países del mundo, se propone que en 2016 los precios máximos puedan comenzar a fluctuar de forma consistente con su referencia internacional”.

Como siempre sucede no hay sorpresas, solo sorprendidos y la mayoría son aquellos que bajo perfiles falsos operan redes sociales con la intención de provocar rencor político contra quien consideran responsable, para llevar agua a su molino desde luego.

Lo curioso ahora es que no hay respuesta, no hay acciones de contención, no hay estrategia ni mucho menos justificaciones y eso es lo que permite intuir que pudiera darse el caso del inicio de un proyecto totalitario en un país que está al borde del hartazgo.

¿Qué datos se ocultan ante la sociedad en general que provocan escándalo en las redes sociales? ¿Qué encuestas son las consultadas como para dejar crecer el encono?

Hoy corren como reguero de pólvora en las redes sociales, las grabaciones de instrucciones para bloquear las autopistas a la CDMX, mañana lunes 2 de enero, parecieran ser agitadores quienes se expresan, otros parecen ser transportistas y otros mas, hablan de que la revolución ha comenzado, incluso invitan a bloquear los puentes internacionales en la frontera con USA.

Mientras esto sucede, el gobierno federal permanece callado, la Secretaría de Gobernación no alerta y todos seguimos entretenidos en el fin de año, sin esperanza alguna de que mejoren las cosas.

Mal augurio para este 2017 que comienza, con desdén contestan los buenos deseos, hay quien incluso considera de mal gusto desear felicidades en el año por venir, por pensar que es burla cualquier comentario de buenos deseos.

El problema no es la inconformidad que tiene ya muchos años, el problema verdadero es la tardanza en las respuestas, pues los acaparadores de gasolina debieron ser perseguidos, los alcances de la liberalización de precios debieron ser explicados y los fuegos pirotécnicos debieron ser atendidos, pero nada de esto sucedió y la impotencia y el enojo puede llevar a muchos a cometer errores que justifiquen la intervención del Ejército y la Marina.

Cuando el Gobierno se queda callado, es factible pensar en la posibilidad a mediano plazo, de un CALDO DE CULTIVO-GOLPE DE ESTADO.