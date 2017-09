Alto total

Trágica semana en México que impactó a todos y que mostró una vez más la solidaridad de la raza de bronce, no solo por el color que nos distingue, sino por la dureza del carácter y la fuerza del trabajo en equipo sin distinción de clase social, religión o género.

De nuevo las redes sociales y el internet, superaron con creces los medios tradicionales de información, a tal grado que todas las televisoras modificaron su programación para mantener informada a una sociedad preocupada por las imágenes que a minutos de sucedidas se proyectaban en las pantallas de sus teléfonos celulares.

Ahora no fue superada la acción del gobierno por la participación social, se hizo una amalgama en las primeras horas que permitió actuar rápido ante la magnitud de la tragedia.

Resultaron impactantes en el mundo esas cadenas humanas removiendo escombro, también esas filas interminables de hombres y mujeres que llegaban al lugar de los más de 40 derrumbes para ser tomados en cuenta como rescatistas voluntarios.

La respuesta inmediata de los Marinos el Ejército y los Policías capitalinos logró controlar y organizar a esa masa de seres preocupados por los demás, por sus congéneres y por toda posibilidad de rescatar a alguien con vida.

Algo que no pasó desapercibido para los mexicanos de mayor edad, es que esta fue una demostración mayúscula de sensibilidad de los habitantes de la Capital del país, pues en 1985 no nos hizo percatarnos de ello, hoy la velocidad del viaje de la información, nos permitió enterarnos en tiempo real, de la verdadera dimensión de un pueblo al que hay que admirar. Ya no debemos llamarlos “Chilangos” sino habitantes cultos y sensibles de CDMX, pues el otro contiene una alto sentido peyorativo.

En ninguna parte del mundo se ve lo que se aprecia en la Capital de México, que por sus dimensiones y cantidad de habitantes se convierte en un emblema que enorgullece a todos.

Lamentablemente siguen las intenciones de obtener beneficios con la tragedia, los grandes almacenes al permanecer abiertos para medrar con el sentimiento de ayuda e incrementar sus ventas, sin poner el ejemplo, las televisoras a la búsqueda del “raiting” sin medir las consecuencias y los políticos en ascenso buscando la popularidad mediante solo promesas y descalificando los aciertos del gobierno en turno, sea del partido que sea.

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto al igual que el Gobernador de CDMX Miguel Mancera, hicieron lo que los obligaba la circunstancia y lo hicieron bien.

En lo personal no creo que el asunto de Frida Sofía, la menor atrapada en el Colegio Rébsamen, hay sido una cortina creada, por el contrario fue una confusión provocada por no seguir la regla clara de solo entrevistar en vivo a fuentes oficiales y confiables.

El joven voluntario que dio a conocer ese nombre hoy debe de estar escondido por la vergüenza, de algo que hizo pero que pudo ser producto del trauma que significa hacer labores de rescate sin experiencia previa ni entrenamiento adecuado.

La Marina ya dio una disculpa por no poner en duda la información y mandar un segundo rescatista a corroborar, pero las televisoras no, ellos buscan justificarse ante su falta de oficio escudándose en el voluntario y en la fuente oficial.

Curiosamente fue un Secretario, Aurelio Nuño quien descubrió en vivo ante audiencia nacional, la gran mentira creada, tal vez no sabe “Ler” pero su presencia ahí y la calma que demostró por más de 20 horas le permitieron intuir que había un grave error.

Después de esto, las trasmisiones en vivo de las 2 principales cadenas televisoras se retiraron sin previo aviso, la conclusión es sencilla, Gobernación intervino.

Como motociclista me siento orgulloso de la respuesta de los hermanos “Bikers” de la ciudad de México, el caos hizo imposible el traslado a las zonas derruidas por medio de auto, así que ellos tomaron de inmediato acción y pudieron hacer llegar equipo, medicina, víveres y paramédicos en el momento en que se necesitaron y además se convirtieron en líderes de los voluntarios.

La comunidad “Biker” es muy organizada, esta semana vi como una señal característica que usamos cuando viajamos en grupo se convirtió en el símbolo del Terremoto del 19 de septiembre del 2017.

Más tarde publicaré en www.optimusinformativo.com una nota completa sobre el lenguaje de señas que utilizamos quienes practicamos el turismo de ruta en motocicleta, por lo pronto les comento que el Puño Arriba significa ALTO TOTAL.