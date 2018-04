La vida se recicla a las dos de la madrugada. A esa hora la marea baja del cuerpo llega a su cota culminante y a partir de ahí comienza a subir hasta completar, a las dos de la madrugada del día siguiente, un nuevo ciclo.

Napoleón percibía con agudeza el ciclo del reloj biológico, los ritmos circadianos del cuerpo, y al respecto decía una frase misteriosa que sus subalternos no sabían cómo interpretar: “El coraje de las dos de la madrugada”, repetía el general refiriéndose a ese momento de máxima vulnerabilidad en el que nos atacan los terrores nocturnos; a esas horas se ceban con nosotros las peores pesadillas y nos visitan los fantasmas que en las horas de marea alta no se atreven a acercarse porque harían el ridículo. Los fantasmas, como los vampiros, no trabajan a las doce del día.

En los monasterios y eremitorios de Tebaida, nos cuenta Carl Jünger, “era temida esa hora; ciertas formas de melancolía amenazan en ella con especial fuerza”.

La melancolía en esas congregaciones religiosas era una pulsión pecaminosa porque dejaba al individuo abierto y expuesto a las fuerzas malignas. Desde el punto de vista eremita Napoleón acertaba exigiendo a sus hombres el coraje de las dos de la madrugada, porque un soldado en guerra debe cerrarle el paso a la melancolía, para no llegar abierto, expuesto, tocado a la refriega.

Nosotros podríamos parecernos a este soldado napoleónico hipotético, si no resistimos con entereza marcial los embates de las dos de la madrugada llegaremos al día, que siguiendo con el símil sería el campo de batalla, debilitados por la melancolía y consecuentemente entregados a las maniobras del enemigo.

No está de más tomar en cuenta que Napoleón peleaba en Europa y que los monasterios y eremitorios de Tebaida estaban en Egipto, en una época en la que la actividad mermaba en cuanto llegaba la noche, lo cual nos presenta un escenario distinto al que tendría un ciudadano del siglo XXI que vive en México, expuesto a la vida online que alarga el día, extiende la ebullición cerebral y trastoca su reloj biológico; en estas condiciones, este pasajero de la ensoñación digital, en lugar de llegar al punto culminante de la marea baja a las dos de la madrugada, lo hace, digamos, a las cuatro.

A una hora o a otra muchos acabamos sumergidos en ese pantano, en el “punto muerto que precede al nuevo movimiento del péndulo”, como diría Jünger con mucha precisión y, en todo caso, viene muy a cuento el coraje que exigía Napoleón a esas horas funestas.

Y quien dice horas está hablando del tiempo que en esos momentos de marea baja se arrastra con una lentitud mortal, del tiempo que se empantana y nos obliga a cobrar una hiperconciencia de nuestro cuerpo y ahí es cuando, en lo que estamos distraídos con las palpitaciones y los arrechuchos, se nos empiezan a meter la melancolía y algún fantasma.

En la novela El amante de Lady Chatterley me encontré una idea afín; en una cena de alcurnia en casa de Sir Clifford Chatterley, Lady Bennerley, tía del cornudo de la historia, dice entre copa y copa: “Cuando una puede olvidarse del propio cuerpo, es feliz. Y en el mismo instante en que una es consciente del cuerpo, es desdichada. Así que, si la civilización sirve para algo, debe ayudarnos a olvidarnos del cuerpo. De esa manera el tiempo pasará felizmente, sin que nos demos cuenta”.

La idea, que en rigor no es de la Lady sino del escritor D.H. Lawrence, sitúa a la civilización como un analgésico platónico: se es feliz en la medida en que se olvida el cuerpo o, desde una interpretación judeocristiana, se entiende el cuerpo como fuente de la infelicidad.

Cuando a Lady Bennerley le llega el momento de la marea baja, en lugar del coraje de las dos de la madrugada que exigía Napoleón, se pone a rezar para que Dios se haga cargo de su cuerpo y así, distraída por la oración, no tendrá melancolía ni recibirá la visita de ningún fantasma. Seguramente esto mismo hacían en los monasterios y eremitorios de Tebaida: endilgarle ese momento amargo al señor.

Un esquema tentativo de ese trance cíclico de debilidad nocturna dividiría al mundo entre monjes y soldados, y no sería imprudente decir que de ese pantano sale menos fortalecido el que endilga el episodio, que el que lo enfrenta aplicando el coraje que exigía Napoleón y se bate, en plena marea baja, con sus propios terrores.

Todo esto dicho obviando, desde luego, a la franja de inconscientes que duermen de corrido hasta que amanece y no tienen tratos ni con los fantasmas ni con la melancolía, ni se hunden de madrugada en ningún pantano. Para los habitantes de esta franja, me temo, este artículo no tendrá ningún sentido.