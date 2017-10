De series y horas perdidas

La serie de televisión es un género sobrevalorado. Desde luego que hay grandes series, pero son una escandalosa minoría frente a las series defectuosas, malas o infumables, que constituyen la base del verdadero negocio, que son las obras mediocres, como sucede, por otra parte, en otros territorios, digamos, artísticos.

Las series, generalmente, necesitan de la amable indulgencia del espectador para que sus tramas se sostengan; la exagerada duración de estas historias termina diluyendo la impericia narrativa de los guionistas. Y, por cierto, ¿de dónde salen tantos guionistas?

La excelente Deadwood se quedó sin dinero para hacer más temporadas, mientras que la anodina The Good Wife o la ridícula Scandal, editada a la velocidad que requieren sus carencias narrativas para pasar desapercibidas, triunfan una temporada tras otra.

A mí me han gustado unas cuantas, además de Deadwood, que anoto aquí de memoria, con la de idea de exponer mis referentes: The Wire, Los Soprano, Boardwalk Empire, Carnival, Borgen y ese estupendo culebrón, de la misma latitud, que se llama The Legacy. Aunque quizá mis series favoritas son del siglo anterior: El decálogo, de Krystof Kieslowsky (1987-89) y Secretos de un matrimonio, de Ingmar Bergman (1973), a la que volveré más adelante.

Es común oír la opinión, sobre todo entre los escritores, de que la mejor literatura del siglo XXI está en las series de televisión, lo cual es una arbitrariedad porque la narración visual no tiene nada que ver con la narrativa escrita en un cuento o en una novela. El espectador de una serie y el lector de una novela se acercan a la obra de maneras radicalmente distintas, uno mira y el otro lee y la operación mental que hace uno no tiene que ver con la que hace el otro.

Frente a la libertad absoluta con la que narra su historia el escritor de novelas, tenemos al escritor de series que debe ajustarse a las exigencias del medio, la historia debe trocearse en 10 o 12 capítulos, y en tres o cuatro temporadas, aun cuando esa misma historia pueda contarse en menos tiempo.

Los 90 minutos de una película son una duración pasada de moda, lo que va bien con la vida hiperveloz de este milenio, en donde ya nadie quiere invertir más de 50 minutos en una sola actividad, son los 600 minutos de historia troceada que proponen las series de televisión: la historia contada en cómodos plazos que permiten al espectador tener su dosis narrativa sin comprometerse demasiado.

Sentarse a ver un largometraje exige un compromiso mayor que el que se necesita para ver el capítulo de una serie y, aunque el formato reducido va perfectamente con el pragmatismo de nuestra era, escatima al espectador el ejercicio de batirse con una obra larga, que exige más concentración, durante más tiempo, de manera continua. La serie, al ser una obra que no está hecha, sino que se va haciendo, puede ir modificándose para cumplir con sus cuotas de rating o con los lineamientos de los que ponen el dinero, lo cual termina distorsionando la historia. El dinero también deforma la película, por supuesto, pero la película, una vez terminada, ya no tiene margen para componendas, está hecha, de principio a fin, desde el día que se exhibe por primera vez. Lo mismo pasa con Narcos, dirán ustedes, o con la serie de Woody Allen en Amazon, que ofrecen una temporada completa de golpe; pues no, no es lo mismo, porque mientras la película tiene un horizonte que exige un esfuerzo de síntesis, la serie tiene que hacer exactamente lo contrario, alargarse para que dure varias temporadas, aunque la trama no lo resista. En las series la duración importa más que la historia.

Pensaba en esto mientras veía Secretos de un matrimonio, la serie que hizo Bergman para la televisión sueca, de seis capítulos de cincuenta minutos cada uno, la duración, más o menos, del capítulo de una serie actual. De esta serie Bergman hizo una edición sustancial, redujo a menos de la mitad los 300 minutos que duraba originalmente, y montó la famosa película del mismo título. El ejercicio de ver esta serie y luego la película deja muy clara una cosa: editar todo ese material para hacer una obra mejor, más sintética y contundente, es bastante más complicado que hacer la versión larga.

Digamos que toda la truculenta historia de Juego de tronos cabría perfectamente en una película de noventa minutos, Los Soprano podrían muy bien durar lo mismo que la primera película de El Padrino y Deadwood lo que dura Centauros del desierto, entonces ¿de qué nos sirven los otros miles de minutos que tenemos que ver para enterarnos de la historia?