La máquina prodigiosa

Según cuenta la leyenda, Jack Kerouac escribía sus novelas a una velocidad tal que no le permitía ir reponiendo la hoja en su máquina de escribir. Sugiero que si alguien no sabe lo que es una máquina de escribir, cosa nada remota a estas alturas del siglo XXI, busque en las imágenes de Google el aspecto que tenía aquel artefacto prodigioso. Aquellas máquinas eran un combinado de computadora e impresora: conforme iba uno escribiendo salía por una ranura la hoja ya impresa, por lo que no había necesidad de tener otro aparato para imprimir los textos. Desde este punto de vista la pareja computadora-impresora es un flagrante paso atrás.

Kerouac escribía en una de esas máquinas pero, para evitarse la monserga de estar metiendo una hoja tras otra, ideó ponerle un rollo de papel de decenas de metros de longitud, para escribir de un tirón, por ejemplo, su famosa novela On The Road (1957).

En realidad lo que hizo Kerouac con ese rollo de papel fue anticipar la escritura continua, sin interrupciones para reponer la hoja, que hoy ofrece la pantalla de la computadora.

La leyenda de la que hablo al principio de estas líneas no tiene que ver con el rollo de papel, que todavía se conserva, sino con su velocidad de escritura, que no tenemos posibilidad de comprobar.

El caso se parece al método del cut-up que utilizaba William Burroughs para escribir algunas zonas de sus novelas: recortaba a tijera parrafadas que había escrito a máquina en una hoja y las recolocaba, con pegamento, en otra parte de su texto. Así se adelantó más de medio siglo al cut y paste que hacen hoy, con toda naturalidad, las computadoras.

Como puede verse, estos dos escritores no solo sacudieron la escena literaria de su tiempo, sino también revolucionaron el modo de escribir.

Pero volvamos a Kerouac y a su prodigiosa máquina, en la que además de novelas escribió una controvertida carta, no en rollo sino en hoja, al actor Marlon Brando, quien en esa época, 1957, ya había ganado un Óscar por su desasosegante papel en On The Waterfront (Elia Kazan, 1954), pero todavía no era el monstruo en que se convirtió unos años después cuando, por ejemplo, largó aquel monólogo de su invención, genial por cierto, en la película Apocalypse Now. O cuando consideró que ya no estaba para desgastarse memorizando líneas y, con el ánimo de ajustarse rigurosamente al guión durante el rodaje de El padrino, iba colocando sus parlamentos en papelitos en el respaldo de una silla, detrás de una azucarera e incluso en el pecho de alguno de sus colegas de reparto. El resultado es que nadie nota que el actor leía sus parlamentos en esa película, y el efecto secundario de aquel desplante se inscribe al lado del cut-up de Burroughs y del rollo de Kerouac, porque la técnica de Brando es el antecedente directo del teleprompter.

La carta que le escribió Kerouac a Brando, y que el actor conservó el resto de su vida, era una proposición. “Querido Marlon”, empieza Jack, “rezo para que compres On The Road y hagas una película con ella. No te preocupes por la estructura, puedo reescribir algunas partes de la trama para dejarla como guión”. Más adelante, con esa misma campechanía, Jack añade: “He visualizado los hermosos planos que podríamos rodar, con la cámara en el asiento delantero del coche, filmando el camino”. Y un poco más adelante escribe la sustancia de aquel proyecto que no pasó de aquellas líneas: “Tú harías el papel de Dean y yo el de Sal”. Como bien recordarán, el personaje de Sal Paradise, en la novela, es el mismo Jack Kerouac, de manera que su propuesta era que él haría de sí mismo y Marlon Brando de su amigo. Después de contarle las líneas generales de la adaptación, lo cita en Nueva York, a donde viajará pronto para ver a su editor o, si le parece mejor opción, en Orlando, donde vivía entonces. Al final, con esa campechanía transfigurada ya en franca chulería, Kerouac le hace a Brando la siguiente confidencia: “Últimamente estoy muy aburrido, buscando qué hacer para llenar el vacío. Escribir novelas se ha vuelto demasiado fácil, y lo mismo pasa con las obras de teatro: acabo de escribir una en 24 horas”.

Después vuelve a decirle a Brando que se anime, y se despide con su firma trazada en tinta azul. ¿Qué hubiera sido de aquella película si se hubiera rodado?, ¿una obra sobrecogedora?, ¿un delirio?, o, peor, ¿un churro? Aunque la impresión que queda luego de leer la carta, que Christie’s subastó en 33 mil 600 dólares, es que Jack Kerouac, después de escribirla, la puso en el correo, luego hizo una parada en el bar y, en el momento de pedir el segundo whisky, ya la había olvidado.