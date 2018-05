Los nuevos románticos

"Debo crear un sistema o ser esclavizado por el de otro hombre. No me interesa razonar y comparar: lo mío es crear". Esto lo escribió William Blake, el poeta inglés que era capaz de vislumbrar el mundo entero en una flor y que estaba convencido de que el paraíso no era un lugar, sino un estado mental.

Blake nació en 1757 y murió en 1827, atravesó del siglo XVIII al XIX al mismo tiempo que lo hizo la Revolución Industrial; fue hijo y detractor de ese periodo histórico, sus mejores ideas salieron del asombro y el repudio que le causaban la mecanización de Europa, que pronto sería la de Occidente, y la velocidad con la que las máquinas comenzaban a desplazar el trabajo de las personas.

Cuando hablamos de la mecanización, de la velocidad, de las máquinas que se adueñan de espacios que antes ocupaba una persona, no estamos hablando solo del siglo XVIII sino también del XXI.

La resistencia artística que ejerció Blake contra la mecanización de Europa, era de la misma naturaleza de la que ejercían otros poetas románticos, como Byron o Shelley, porque estos artistas pensaban que la revolución de la industria debía tener el contrapeso de una revolución cultural, para que la civilización occidental no quedara atrapada en la pura mecanización, en la producción en masa, en la acumulación de capital y en el progreso. Sin el antídoto de la revolución cultural que intentaron los románticos el mundo que quedó es precisamente el que tenemos ahora, un mundo cada vez más mecanizado en donde las máquinas no solo siguen desplazando a los hombres, sino que ya las tenemos incrustadas en la rutina cotidiana, sin una computadora o un teléfono móvil competente, ya es cada vez más difícil hacer un trámite bancario, comprar un boleto de avión, pagar una multa o, dependiendo del grado de enajenación del usuario, conseguirse una novia.

De haberse echado a andar la revolución cultural que proponían los Románticos, es probable que hoy nosotros viviéramos en un planeta distinto, más escorado hacia las personas, más orgánico que mecánico y sin embargo, aunque nadie les hizo caso en su época y hoy seguimos ignorándolos, siempre se puede ofrecer, de manera individual, la resistencia que ellos proponían para que la Revolución Industrial, que no ha parado de expandirse desde el siglo XVIII, no se nos implante como la única opción para enfrentar estos tiempos. Todavía no es verdad que quien no tiene computadora ni teléfono celular ha quedado al margen de la sociedad; hay vida más allá de la Red, es más, la verdadera vida huye del Wifi.

Hablo de la "mecanización" para ajustarme a la estética de la Revolución Industrial, aprovechando que teléfonos y computadoras entran en la definición de "mecánico": "Ejecutado por un mecanismo o máquina"; de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, que también ofrece esta otra definición sumamente orientativa: "Que exige más habilidad manual que intelectual". Si sabes manipular la máquina ella piensa por ti, ahí tenemos el abismo que veía el poeta.

Blake quería inventar su propio sistema y para esto ponía la imaginación a su servicio, que es el arma con la que mejor se puede enfrentar la realidad cambiante que ya anunciaba Heráclito. La realidad para Blake también cambiaba todo el tiempo, no estaba de acuerdo con los pensadores que vinieron después de Heráclito (Sócrates, Platón, Aristóteles), que para domesticar a la realidad que no deja nunca de cambiar, que no se deja controlar, impusieron conceptos estáticos y esencias inmutables, cuyo reflejo es precisamente la mecanización de la vida, que consiste en hacer siempre lo mismo.

La realidad no para de moverse y es incontrolable, por más que las máquinas nos hagan creer que lo controlamos todo; este es el mensaje del poeta para los nuevos románticos del siglo XXI y no es gran cosa, es un matiz, pero un matiz capaz de producir un cambio radical en la forma en la que nos acercamos a los aparatos, un matiz que nos invita a usar la imaginación y el sentido crítico en lugar de entregarnos al teclado con esa bobería que ya se ve como cosa normal, como un gesto hipermoderno.

La ecuación de Blake, me parece, era esta: la mecanización es igual al progreso, el progreso es una pieza del futuro, una promesa similar a la vida eterna que ofrece el cristianismo, dos dogmas estáticos, inamovibles, que combatía, con su ejemplar romanticismo, el poeta, porque era capaz de encontrar el mundo entero en un grano de arena y quien es capaz de semejante percepción vive en el presente y no se deslumbra con las promesas del futuro: sabe que detrás del miedo al cambio está el miedo a la muerte.