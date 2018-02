El Nobel que no fue

En julio de 1948 la poetisa chilena Gabriela Mistral empezó a lanzar la candidatura de Alfonso Reyes para que le dieran, al año siguiente, el Premio Nobel de Literatura. La escritora había ganado ese premio en 1945, y quizá por esto tenía con los académicos suecos cierta conversación. En ese periodo de su vida se había instalado en Veracruz, en Fortín de las Flores, a tiro de ADO del escritor alfa de México, y seguramente esa cercanía influyó en su lanzamiento. La lista de los premiados que venían después de Mistral dan una idea de la dificultad que suponía pujar por un candidato mexicano: en 1946 lo ganó Hermann Hesse, en 1947 André Gide y en 1948 T. S. Eliot. A Reyes iba a tocarle el de 1949.

En 1948 el escritor regiomontano vivía en México; se había pasado media vida en destinos diplomáticos y en esos años se repartía entre sus compromisos en El Colegio de México, en un banco en el que fungía como secretario de actas y su formidable trabajo intelectual en la Capilla Alfonsina, un quehacer perpetuamente jalonado por sus continuos quebrantos de salud y por su tumultuosa agenda social, digna del escritor alfa de un país proclive al amiguismo rampante y al chacoteo pertinaz.

Gracias al monumental diario que llevó durante toda su vida de escritor, podemos conocer la zona íntima de la persecución del Nobel, que era menos suya que de sus forofos.

El 10 de julio de 1948, Reyes escribe en su diario: “Gabriela Mistral y Palmita Guillén quieren hacer porque me den el Premio Nobel, que la infeliz de Juanita de Ibarbourou está ya pidiendo para sí. ¡Quimeras todo! No lo darán a un hispanoamericano en mucho tiempo. Y en México se lo darán a Enrique González Martínez y no a mí”.

Cuatro días más tarde, el 14 de julio, escribe: “José A. Hernández, joven escritor peruano barboncito, viejo amigo de letras (….) por documentos para dizque solicitar mi Premio Nobel!”

Al principio Reyes veía con escepticismo su candidatura, pero unos meses más tarde ya se había implicado, como puede verse en esta entrada del 17 de noviembre: “Adolfo de la Lama, a quien logré de nuevo ensartar en el servicio exterior, tras desempeñar un cargo en Relaciones sale a Oslo de encargado de negocios, llevándose mi bio-bibliografía por si Nobel…”

El 22 de noviembre apunta: “Ya están en marcha la Universidad y la Academia para Nobel”. Y tres días después, el 25, ya empieza a pesarle el tiempo que le quita ese proyecto: “Distraído a ratos con esas ´novelerías´ del Nobel que les ha entrado a los amigos (yo sé bien que ‘no caerá esa breva’)”.

En la entrada del 2 de diciembre, anota: “Entrevista literaria (Nobel) con Ochoa Campos”. Y el 6: “Procuro detener movimiento cuasipublicitario prensa por mi premio Nobel”.

Unos días más tarde, el 15 de diciembre, se entera de que un colega suyo está candidateando a otro escritor mexicano: “¡Que Castro Leal, nada menos, mueve ahora la candidatura de Enrique González Martínez al Premio Nobel!”

La otra candidatura dispara las alarmas y Manuelita, la esposa de Reyes, conocida en sus Diarios como “la brava”, viaja a Fortín para que Gabriela Mistral le explique el entuerto de los dos candidatos. Algo pasa en Fortín; seguramente la bravura desatada de Manuelita porque, al día siguiente, Palma Guillen viaja a México a confirmarle al maestro que su candidatura es la única.

En la entrada del 22 de diciembre, puede leerse: “La Asamblea de Rectores de las Universidades Mexicanas, allí reunida, se adhiere por unanimidad a mi candidatura para el Premio Nobel”. Y el 10 de enero de 1949: “El Seminario de Cultura se adhirió por aclamación a mi candidatura Nobel”. Y el 20 de enero: “Adhesión Universidad Brasil Riojaneiro a mi Premio Nobel”. Y el 28: “Universidades de Estados Unidos sostienen mi candidatura Nobel”. La cosa, al parecer, va viento en popa y, meses más tarde, el 26 de abril, anota: “Jóvenes de la Facultad de Economía me entrevistan para su revista Ráfaga sobre el Premio Nobel”.

El 17 de junio, anuncia: “Salgo en auto para ver a Gabriela Mistral”. La poetisa estaba entonces en una hacienda, El Lencero, cerca de Jalapa, inspirándose en la vegetación tropical para confeccionar un extenso poema. El 20 de junio, anota Reyes en su Diario: “Muy grato viaje y visita a Gabriela Mistral en El Lencero”.

Después de esta entrada no vuelve a tocarse el asunto en su Diario, y en diciembre de ese año, William Faulkner gana el Premio Nobel.

Siete años más tarde, en 1956, un tropel de entusiastas irrumpe en la Capilla Alfonsina para anunciarle que presentaran nuevamente su candidatura para el premio. El maestro, con toda educación, declinó ese honor.