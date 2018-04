Horror de exportación

Institución: cosa establecida o fundada". Si nos atenemos a esta definición que ofrece el diccionario de la Real Academia tendremos que aceptar que el crimen organizado en México es una institución.

El crimen organizado también cabe en la definición de empresa, aunque es verdad que es un poco vaga: "Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo". Lo cierto es que no hay institución o empresa mexicana que exporte una imagen tan sólida de México como el crimen organizado. En Europa, por poner un ejemplo de continente civilizado, conservador y asustadizo, México es precisamente eso: crimen organizado.

¿Qué va a hacer el próximo presidente para que esta institución deje de ser la imagen internacional de México? Acabar con ella, diría cualquier ciudadano sensato, e impulsar con determinación el talento, las virtudes, las riquezas del país que son mucho más grandes que esa imagen miserable que estamos ofreciendo desde hace ya bastantes años a todo el planeta.

El episodio de los estudiantes disueltos en ácido establece una nueva marca moral y estética en nuestro catálogo de horrores; los cuerpos ahorcados colgando de un puente, las orejas y las cabezas completas enviadas en cajas parecían el no va más de la bestialidad, pero estos muchachos disueltos en ácido han venido a establecer un nuevo parámetro porque, a diferencia de los colgados y los descabezados, que buscan la puesta en escena del crimen, esta modalidad entraña el exterminio industrial de los cuerpos y con esta novedad, que desde luego tuvo repercusión internacional, se redondea esa imagen de México que con tanto empeño se viene, desde hace años, promocionando.

La noticia de los estudiantes de cine, y las que la preceden, horroriza fuera de México, ¿y qué pasa aquí adentro? Pasa que aquí esas cosas ya no horrorizan tanto, la gente se acostumbra a la presencia cotidiana del crimen organizado y esto es algo que no podemos permitirnos; esa violencia y esos crímenes no pueden ser vistos con normalidad, el primer paso para erradicarlos es que los veamos como la monstruosidad que son, que nos horroricemos ante ellos como se horroriza un extranjero. Hace falta una nueva óptica colectiva que ponga de relieve esta profunda anormalidad porque, sin esta óptica, de poco va a servir cualquier cruzada contra el crimen que eche a andar el nuevo presidente. Más que el ejército o cualquier otra fuerza armada del Estado, hace falta educación para erradicar tanta violencia.

Cuenta Ernst Jünger, en su Diario, de una horripilante pila de muertos que se encontró cuando peleaba con el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial; frente a esa escena el escritor se puso a pensar en los filtros que tenemos las personas para mirar cualquier situación e interpretarla de acuerdo a nuestros parámetros morales, estéticos, históricos, filosóficos: "Al ver los muertos en las afueras de Montmirail tuve el sentimiento de que me faltaban esos filtros, es decir, la imagen quedaba fuera del marco de la historia. Allí vi lo absoluto, la estructura esencial, e intuí la presencia de poderes de los cuales lo único que conocemos, desde hace ya mucho tiempo, son solo sus nombres abstractos –esos poderes no son eternos, pero su dominio perdurará mientras exista el tiempo. Allí en Montmirail sentí su temible triunfo".

Los filtros con los que Jünger, escritor educado en el humanismo alemán, contempla esa pila de muertos no le sirven para interpretarla, ese horror queda fuera de su marco histórico, pertenece a las tinieblas que él no frecuenta y teme que algún día triunfen esas tinieblas.

En México la violencia cotidiana del crimen organizado, su presencia permanente, durante años, en los medios, en las conversaciones, en las oraciones y en la imaginería común, nos ha dotado de unos filtros que nos inmunizan contra el horror y ha conseguido insertarse dentro del marco de la historia como parte de la normalidad.

Creo que en un país donde los ciudadanos tuvieran otros filtros, otros parámetros morales, estéticos, históricos, filosóficos, culturales, las ciudades estarían paralizadas por las protestas contra el horrible crimen de los tres estudiantes de cine.

La lucha contra el crimen organizado, si algún día se da, será larga y laboriosa, y debe empezar por ajustar los filtros y los parámetros que han permitido que unas cuantas bandas de hampones se adueñen de un país rico y diverso de 127 millones de personas de bien. Y esa batalla tiene que empezar por la educación de los niños, para que cuando sean adultos se horroricen con eso que hoy nos parece normal.