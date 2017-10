Marichuy, una opción diferente

¿Qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Esa es nuestra propuesta. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos, y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista”. Con estas palabras Marichuy Patricio Martínez inició su campaña, primero para reunir casi un millón de firmas para quedar registrada como candidata y luego para la contienda por la Presidencia.

En este tiempo de canallas, sus palabras expresan una opción diferente a la de los supuestos independientes y no se diga a los que surgirán de la partidocracia. No es poco, ni necesariamente esquemático, poner como objetivo el fin de un sistema en lugar de irse por las ramas, poniendo a la corrupción como causa de la decadencia nacional, cuando es uno de sus efectos. Poner las cosas en su lugar no es poca cosa.

Además Marichuy es una mujer que rompe el esquema de candidatos que surgieron del sistema o que siguen perteneciendo al mismo, tanto por sus propias biografías como por los aliados o grupos que integran sus partidos o frentes. Ella es una mujer náhuatl, con estudios de bachillerato, ejerce la medicina tradicional (algunos le llaman despectivamente curandera) con experiencia en el movimiento extraparlamentario , pero sabiendo usarlo, como cuando habló en la Cámara de Diputados el 29 de marzo de 2001 al final de la Marcha del Color de la Tierra, que cruzó medio país y movilizó a más de 2 millones.

Marichuy sintetiza en su persona la combinación de la lucha de masas autónoma y el uso de lo institucional y es ella misma una gente surgida de los sectores sociales excluidos. Nunca ha pertenecido al PRI ni al PAN ni ha sido diputada, senadora o gobernante en ningún nivel. Tampoco es parte de la élite intelectual. Sus “diplomas” son ser mujer, india y luchadora desde y en el movimiento autónomo de masas. Palabras casi prohibidas.

Cada chango en su mecate. El resto de candidaturas son exactamente lo contrario. Están en su derecho.

Marichuy puede ser la catapulta para lanzar un movimiento anticapitalista viable. Estamos a tiempo de sumar a muchas fuerzas excluidas y de darles rumbo a las rebeliones juveniles y estudiantiles del siglo XXI.

