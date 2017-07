"Una Jornada particular"

Ni su peor enemigo pudo haber imaginado lo ocurrido en La Jornada. Los directivos de la empresa, sus articulistas, los abajo firmantes e incluso AMLO exhibieron su rostro intolerante contra sus trabajadores, recurriendo a las peores maniobras contra su huelga. La descalificaron acusándola de formar parte de “una mano negra” contra el “único periódico” que informa de temas como Ayotzinapa y otros semejantes, según dijo sin rubor alguno Elena Poniatowska.

No cuadra mucho un “compló” de Mancera, porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró “inexistente” la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor).

Tampoco es muy “izquierdista” el esquirolaje que se realizó publicando el periódico en plena huelga, mediante empleados de confianza y colaboraciones de intelectuales redentores de los jodidos.

No se conoce huelga alguna donde una parte de los empleados se niegan a abandonar las instalaciones de la empresa y luego esa presencia se usa para declarar la “inexistencia” de la misma. Es un negro precedente para futuras huelgas. O quizá es una aportación de esa “izquierda” para realizar huelgas al estilo “japonés”, sin interrumpir las labores. Huelgas rotas por esquiroles y declaradas inexistentes no es buen presagio ante un eventual triunfo de AMLO. No se sabe si ese “modelo” sea el diseño de Alfonso Romo y Esteban Moctezuma, quienes conducen la elaboración del Proyecto de Nación; sería una “fórmula” genial para evitar la obsoleta lucha de clases que tanto daña a la “productividad” y la “estabilidad”.

Un corporativismo tradicional en decadencia, como es el charrismo, un sindicalismo blanco muy localizado, los contratos de protección muy cuestionados, podrían ser reemplazados por el modelo Jornada particular, con la certidumbre de que se contaría con el apoyo de la “izquierda” morena-castrista-madurista ante los riesgos de una conspiración derechista e imperialista que se propone agredir o incluso “acabar” con empresas de interés “nacional” o que encabezan la “información independiente” como esta Jornada particular, sin que nos refiramos, por supuesto, a la gran película de Ettore Scola, con Sophia Loren y Marcello Mastroianni.

