Esta semana el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que la Secretaría de Hacienda le frenó la entrega de 700 millones de pesos, en venganza por la investigación contra el PRI por desviar 250 millones de pesos del presupuesto estatal en la gestión de César Duarte para el PRI, presidido entonces por Manlio Fabio Beltrones.

Por este motivo está preso Alejandro Gutiérrez, operador de Manlio Fabio, quien se amparó ante la posibilidad de ser detenido por causa de esta indagación.

Estamos ante un desvío (uno más de cientos) que pone en entredicho al propio Enrique Peña Nieto, al PRI y sus dirigentes, y sería una muestra contundente del uso de recursos públicos para fines electorales.

Esta conexión Chihuahua probaría contundentemente cómo se alteran los procesos electorales. No es algo secundario. Por eso mismo no extraña la reacción contra Corral del mismo Peña Nieto y muchos de sus funcionarios y también de ciertos medios y sus “analistas”.

Al margen de la opinión que se tenga sobre Corral, su gestión e incluso el “formato” de su conferencia de prensa, donde se vuelve a recurrir a ciertos personajes que se ostentan como la “sociedad civil”, aunque muchos hayan sido o sean funcionarios de gobiernos anteriores o de “instituciones autónomas” y otros sean abiertamente miembros de partidos, se requiere que la investigación de la conexión Chihuahua no sea frenada y no se use el chantaje del presupuesto federal para castigar al gobernador Corral.

El uso de recursos públicos para actividades electorales tiene una larga trayectoria en México a lo largo de la era priista y también de las gestiones panistas en la Presidencia y las del PRD-Morena y demás chiquilladas de la partidocracia a escalas estatal o municipal. Ello no debiese reducir la conexión Chihuahua a un episodio más de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

La conexión Chihuahua puede ser la pieza clave para darle un golpe muy importante al desvío de recursos públicos para campañas electorales. En estos momentos sería muy saludable procesar a los delincuentes y con ello sanear mínimamente el muy desprestigiado proceso electoral de este año. Lo contario enturbiaría más las elecciones de 2018.

