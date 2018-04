Lo que pasa cuando hacen obras a la carrera

Apenas una lluvia fuerte y ya se muestran evidencias de la falta de planeación y calidad en ciertas obras de infraestructura que se llevan a cabo en la ciudad, que sumadas al visible deterioro de la ya existente, como el obsoleto drenaje, se crea un problema mayor.

Lo que tanto se comentaba de la obra del paso inferior en la calzada San Pedro, una vía que será subterránea en la de por sí inundable avenida Hidalgo, ayer se convirtió en una alberca gigante retrasando aún más su terminación.

Los señalamientos de los mismos automovilistas que por ahí circulan sostienen que si ahora que no está terminada se pone así, cuando se acabe y entre en funciones, al momento de una lluvia, fuerte o no pero constante, el túnel será un gran charco.

En el entendido que esta obra debe tener un drenaje suficiente para evitar este problema, la realidad es que esto no sucederá así; y no lo digo por echar la sal, está más que visto en otras obras que no han sido exitosas, por el contrario, han dado dolores de cabeza.

Un ejemplo es el paso superior de la Hidalgo con avenida Valles y bulevar Loma Real, donde en uno de sus carriles laterales de sur a norte constantemente ha fallado el drenaje, se encharca demasiado y no deja desfogar el agua, subiendo el nivel hasta las bancas de un conocido cine. Es tradición que cada temporada de lluvia se hagan hasta memes de ese sitio, que se convierte en una laguna mientras está el mal tiempo.

En el municipio vecino de Ciudad Madero se construye el paso superior en la avenida Tamaulipas, para facilitar el acceso a la playa Miramar y mejorar el tráfico que generan los camiones cargados con combustible que entran y salen de la refinería.

Ahí mismo está el acceso a lo que será el nuevo hospital civil de la ciudad, así como la entrada al fraccionamiento Miramápolis, donde los vecinos ya están pasando estragos por las prisas con la que se ha construido el puente.

Los colonos exigen que se mejore el drenaje del sitio, ya que ahora hasta se han visto incomunicados debido a los grandes encharcamientos que se están presentando como efecto secundario de esta mega obra, la cual se abrió temporalmente durante las vacaciones de Semana Santa para no fastidiar a los vacacionistas, pero que al final dejó daños a la carpeta que tuvieron que remediarse.

Aún hay tiempo de solucionar, antes que el mal tiempo los acabe.