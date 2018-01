Si pagas impuestos, entonces exige al gobernante

Inicia el 2018 y con ello el inicio de las responsabilidades fiscales. Todos salieron desde temprano, madrugaron este 2 de enero para pagar el riguroso predial, un impuesto que los municipios batallan para recaudar.

Tan solo en Tampico no ingresan 80 millones de pesos, de puros morosos, y que no podrán cobrar ya que son adeudos superiores a cinco años de atraso, y la ley no les permite requerir con acciones legales los montos.

Ahí es donde entran las incongruencias de cierta parte de la ciudadanía, de la que es exigente con las autoridades, que les faltan banquetas, pavimentación, alumbrado y demás servicios públicos que, al final, sí le toca al municipio dotar.

Sin embargo, la gente que más reclama es la que menos aporta con sus impuestos al Ayuntamiento. Si exiges, pues aporta.

La alcaldesa de Tampico lo dijo: “le reitero a los ciudadanos que están cumpliendo con el impuesto predial, que tengan la certeza que su dinero será devuelto en obras para bien de la comunidad”.

Y así, señor ciudadano, con todo el derecho del mundo, si usted ya pagó sus impuestos en tiempo y forma, puede ir con toda tranquilidad a las oficinas municipales a exigir un reporte de gastos en obras que se han hecho con ese dinero que ya aportó.

Estoy seguro que las autoridades municipales accederán con todo gusto a responder su petición, siempre y cuando haya puesto de su parte. Así es como debería funcionar un gobierno, donde la gente pida cuentas, la autoridad responde y se vea reflejado en la calle.

En Ciudad Madero y Altamira la situación es similar; pero los municipios están ofreciendo a los habitantes, al igual que en Tampico, una serie de descuentos que van disminuyendo conforme pasen los meses.

En verdad, esta es la parte que nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir; es igual de importante como salir a votar, pues solamente así podemos tener la cara para exigir a los gobernantes que hagan las cosas bien, que se respete el dinero del pueblo. Pero primero hay que cumplir con lo que a cada quién le toca.