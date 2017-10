A pagar los platos rotos… y mojados

La lluvia que ha caído estos días en la zona sur de Tamaulipas, además de haber dejado cientos de destrozos y familias damnificadas con el exceso de agua, también sacó a flote el grado de irresponsabilidad y corrupción que se puede manejar en las administraciones públicas.

Y es que siempre que existe una desgracia empieza la repartición de culpas: que si fulanito le dio a perenganito permiso para construir donde no se puede, pero fulana no sabía, o se hacía la que no sabía y aún así se hace, pero todos felices con su mochada de dinero.

Pues resulta que en Altamira la actual administración municipal detectó 12 rellenos ilegales, unos con permiso y otros sin permiso, para que constructoras pudieran levantar casas, en su mayoría pichoneras a precios de residencia, sobre o cerca de vasos lacustres.

Y ahí están las consecuencias, sumadas a la negligencia de una parte de la población que tira la basura en la calle y al final el agua la lleva al drenaje y se bloquea.

Hay otros más “chingones” que amplían sus propiedades e invaden puntos de desfogue de agua, y todo eso da como resultado las inundaciones que ya vimos.

Ahora los gobiernos, tanto estatal como federal, tienen que entrar al quite para desembolsar recursos y ayudar a la gente. Dinero que no estaba contemplado en el gasto pero que se tiene que usar, ni modo, ya sea propio o de alguna partida para emergencias.

La reconstrucción va a tomar tiempo, empezando con los seguros por desastres que en este caso el Infonavit en Tamaulipas anunció que aplicará, pero nada más a los contribuyentes que vayan al corriente en sus pagos; los morosos se amolaron.

También quienes ya pagaron su crédito, aunque injustamente, ya no podrán ser candidatos a los grandiosos 10 mil pesos que el Infonavit pagará para reponer enseres domésticos; y según habrá otro monto para daños de la propiedad en sí, aunque con previo análisis del domicilio.

¿Para qué pueden alcanzar 10 mil pesos hoy en día? Con ese recurso pretenden que la gente adquiera solamente lo mínimo y básico que es una estufa y refrigerador, pero de los más económicos, nada comparado con lo que hayan tenido en su domicilio.

Insisto: la recuperación será larga, costosa y tediosa.