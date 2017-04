El legado Fleishman desde Tampico

Creo que muy pocas veces se ha visto una ceremonia de entrega de la medalla “Fray Andrés de Olmos” tan emotiva y significativa como la que se dio el miércoles de esta semana.

El mayor reconocimiento que otorga la ciudad a quienes con sus méritos han sembrado grandes frutos en Tampico, ya tenía que ser para Robert Alan Fleishman Cahn.

Y no es para menos: el empresario fue homenajeado por la ciudad que lo vio nacer y formarse en el líder en que se ha convertido, el filántropo preocupado por el bienestar de sus semejantes y que no busca la grandeza personal, sino la de su tierra.

Más de un minuto de aplausos lo corroboraron en el evento del 194 Aniversario de la Fundación de Tampico, al momento en que la alcaldesa Magdalena Peraza y el secretario de Administración estatal Jesús Nader le colocaron a Fleishman Cahn la presea en su cuello, quien orgulloso la mostró a todos los presentes.

Con un rostro siempre sonriente, Robert dijo que “esta medalla encierra para mí gran simbolismo, es un gran honor que mucho agradezco y lo recibo no solo a título personal; también de mi familia, de mis antepasados y de los miles y miles de personas que han colaborado con nosotros en las empresas, y tantas organizaciones con las que hemos unido esfuerzos y recursos para apoyar el progreso y el bienestar de esta tierra; desde lo más profundo de mi corazón me emociona esta honrosa distinción de la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra y del Cabildo de Tampico. Su amable gesto me compromete a seguir trabajando e invirtiendo en nuestro Tampico, continuar apoyando en las mejores causas y proyectar a nuestra ciudad y a su gente con el cariño que me une a esta querida ciudad”.

Y es que son cuatro generaciones de una familia que ha dejado su huella no solo por Tampico, sino por Tamaulipas y el país.

Se ve, se nota, es palpable el trabajo que, como Robert dijo, es a base de mucha paciencia como se pueden lograr grandes cosas. La muestra está en las inversiones que han aterrizado en la ciudad gracias a su visión y confianza por esta tierra, como lo es el centro comercial Altama, último gran orgullo de su empresa GT Global.

El legado de los Fleishman ha roto fronteras desde el sur de Tamaulipas. La “Fray Andrés de Olmos”, que ahora son dos medallas en esta familia, es otra muestra de ello.